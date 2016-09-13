Трамп намерен пригласить лидеров Азии на саммит союзников США по НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США планирует провести саммит глав государств и правительств стран-союзников по НАТО, на который будут приглашены и лидеры государств - партнеров Вашингтона в Азии. Цель - сосредоточить силы на борьбе с терроризмом и в равной степени распределить нагрузку в области обеспечения безопасности. Соответствующее заявление кандидат на пост главы государства от Республиканской партии сделал сегодня, выступая перед сторонниками в городе Де-Мойн (штат Айова).

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Говоря о планах укрепить мощь вооруженных сил США, Трамп подтвердил решимость заставить "союзников сделать справедливый вклад" в обеспечение коллективной безопасности в рамках Североатлантического альянса. "Только пять из 28 членов НАТО (Северная Америка и Европа) выполнили обязательства довести свои военные расходы до уровня 2% от ВВП. Я созову саммит наших союзников в Европе и Азии, чтобы гарантировать, что каждый из них вносит свою лепту в обеспечение безопасности. Мы должны как следует сосредоточиться на борьбе с исламским терроризмом", - сказал политик.

"Настало время, поставить интересы Америки превыше всего и начать заботиться друг о друге", - резюмировал он.

Трамп неоднократно высказывался против защиты тех союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства, касающиеся военных расходов. В платформе его Республиканской партии, принятой в июле на съезде в Кливленде (штат Огайо), содержится обещание требовать от союзников США по Североатлантическому альянсу в Европе увеличить вклад в финансирование вооруженных сил и не отходить от так называемых общих ценностей.

Всеобщие выборы в США пройдут 8 ноября.