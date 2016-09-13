Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп намерен пригласить лидеров Азии на саммит союзников США по НАТО

Международная панорама
13 сентября, 22:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Кандидат в президенты США, в случае своего избрания, также подтвердил решимость заставить "союзников сделать справедливый вклад" в обеспечение коллективной безопасности в рамках НАТО
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США планирует провести саммит глав государств и правительств стран-союзников по НАТО, на который будут приглашены и лидеры государств - партнеров Вашингтона в Азии. Цель - сосредоточить силы на борьбе с терроризмом и в равной степени распределить нагрузку в области обеспечения безопасности. Соответствующее заявление кандидат на пост главы государства от Республиканской партии сделал сегодня, выступая перед сторонниками в городе Де-Мойн (штат Айова).

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа, если он станет президентом

Говоря о планах укрепить мощь вооруженных сил США, Трамп подтвердил решимость заставить "союзников сделать справедливый вклад" в обеспечение коллективной безопасности в рамках Североатлантического альянса. "Только пять из 28 членов НАТО (Северная Америка и Европа) выполнили обязательства довести свои военные расходы до уровня 2% от ВВП. Я созову саммит наших союзников в Европе и Азии, чтобы гарантировать, что каждый из них вносит свою лепту в обеспечение безопасности. Мы должны как следует сосредоточиться на борьбе с исламским терроризмом", - сказал политик.

"Настало время, поставить интересы Америки превыше всего и начать заботиться друг о друге", - резюмировал он.

Трамп неоднократно высказывался против защиты тех союзников по НАТО, которые не выполняют свои обязательства, касающиеся военных расходов. В платформе его Республиканской партии, принятой в июле на съезде в Кливленде (штат Огайо), содержится обещание требовать от союзников США по Североатлантическому альянсу в Европе увеличить вклад в финансирование вооруженных сил и не отходить от так называемых общих ценностей.

Всеобщие выборы в США пройдут 8 ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Федерация: гимнастка Байлз согласовывала с WADA применение запрещенных веществ
2
Пушков: WADA утратило доверие после разрешения приема допинга спортсменам США
3
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
4
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
5
"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов
6
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
7
Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" перенесен из-за ливня
Темы дня
Реклама