Обама не даст Конгрессу запретить ему закрыть тюрьму Гуантанамо

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация США выступает решительно против законопроекта, который лишает исполнительную власть права расходовать средства на перемещение заключенных из спецтюрьмы на базе Гуантанамо в другие места лишения свободы как в самих Соединенных Штатах, так и за рубежом. Соответствующее уведомление во вторник распространило административно-бюджетное управление Белого дома.
"Администрация уже много раз заявляла о том, что продолжение работы изолятора на Гуантанамо наносит вред нашей национальной безопасности, так как это сокращает ресурсы, портит отношения с ключевыми союзниками и партнерами и подталкивает к экстремизму", - утверждают в Белом доме. Там подчеркивают, что данная законодательная инициатива, предложенная республиканцами, призвана продлить функционирование тюрьмы.
В управлении напоминают, что перевод каждого заключенного, покидающего Гуантанамо, должен быть одобрен межведомственной комиссией. Ее члены, основываясь на фактах, выносят заключение о том, может ли принимающая сторона обеспечить все необходимые условия, в том числе в плане безопасности.
В тюрьме на базе Гуантанамо, как правило, без санкции суда содержатся лица, которых власти США подозревают в терроризме. Президент США Барак Обама ранее заявлял о намерении закрыть данный объект до окончания срока своих полномочий, но против этого выступают республиканцы на Капитолийском холме.