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Покушавшийся на Трампа британец признал свою вину в суде

Международная панорама
14 сентября, 1:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
20-летний Майкл Сэндфорд ранее признал себя виновным в незаконном владении огнестрельным оружием и срыве официального мероприятия
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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Британец, задержанный при попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, признал свою вину по ряду предъявленных ему обвинений. Признание 20-летний Майкл Сэндфорд сделал во вторник во время судебного заседания в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Сэндфорд пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в незаконном владении огнестрельным оружием и срыве официального мероприятия, сообщает агентство Associated Press (AP). Изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы, однако теперь в обмен на чистосердечное признание прокуратура будет просить суд приговорить иностранца лишь к двум годам лишения свободы. После отбывания тюремного срока молодой человек будет депортирован на родину. Окончательный приговор будет объявлен позднее.

В июне этого года Сэндфорд во время митинга Трампа в Лас-Вегасе подошел к следившему за порядком на мероприятии сотруднику полиции в форме и заговорил с ним под предлогом того, что хотел бы получить автограф миллиардера. Во время беседы британец попытался выхватить табельный пистолет из кобуры полицейского.

После задержания Сэндфорд признался, что хотел убить республиканца. На допросе он также заявил, что специально приехал из Калифорнии в Лас-Вегас, чтобы совершить покушение, и за несколько дней до инцидента ходил на местное стрельбище, где тренировался во владении оружием.

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