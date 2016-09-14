Стоун: заявления о причастности РФ к кибератакам в США являются вымыслом

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Известный американский кинорежиссер Оливер Стоун считает, что утверждения о причастности России к хакерским атакам на компьютеры Национального комитета Демократической партии (НКДП) и другие структуры в США являются безосновательными. Об этом он заявил в интервью журналистам телекомпании CNN, вышедшем в эфир во вторник.
Стоуна спросили, как он относится к заявлениям о том, что связанные с РФ хакеры якобы пытаются оказать влияние на ход предвыборной кампании в США. "Я думаю, что это колоссальный вымысел, цель которого скрыть, что в действительности происходит", - ответил режиссер. Говоря о том, кто на самом деле несет ответственность за кибератаки и публикацию электронной корреспонденции, представившей партию демократов и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон в крайне невыгодном свете, Стоун указал: "Эксперты по разведке, с которыми я беседовал, дали мне понять, что это, вероятно, совершили свои же".
В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными хакерами из систем НКДП. Из документов следовало, что его сотрудники активно искали способы поддержать Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее конкурента из числа однопартийцев. Окружение Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры, хотя официальное следствие это не подтверждает. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.
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