В Белый дом поступил закон, позволяющий американцам подавать в суд на Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Принятый ранее в Конгрессе США законопроект, позволяющий американцам подавать в суд на государства, спонсирующие международный терроризм, поступил на подпись президенту Бараку Обаме, который намерен применить право вето. Об этом во вторник журналистам сообщил официальный представитель американской администрации Эрик Шульц.

"Я могу подтвердить, что законопроект поступил в Белый дом прошлым вечером", - сказал он, напомнив, что президент "намеревается наложить на него вето". "Причина, по которой мы выступаем против данной инициативы, заключается в том, что она противоречит тому, как Соединенные Штаты ведут дела на международной арене в течение десятилетий", - продолжил Шульц. По его словам, данный проект "несовместим с политикой, проводимой администрацией".

Палата представителей Конгресса поддержала документ на голосовании 9 сентября. Он, в частности, дает право подать иск против Саудовской Аравии членам семей американцев, погибших во время терактов 11 сентября 2001 года. В Белом доме же опасаются, что это подорвет "концепцию суверенного иммунитета, которая защищала граждан США на протяжении долгого времени".

Обама оказался в непростой политической ситуации. Инициатива пользуется широкой поддержкой в обеих партиях, однако против нее выступают союзники США на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах уже давно высказывались предположения о том, что в свое время правительство Саудовской Аравии закрывало глаза на деятельность главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и даже могло иметь контакты с этой группировкой, а потому несет определенную ответственность за террористическое нападение на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.