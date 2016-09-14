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В Белый дом поступил закон, позволяющий американцам подавать в суд на Саудовскую Аравию

Международная панорама
14 сентября, 3:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам представителя американской администрации, Барак Обама намерен наложить вето за документ, так как он "противоречит того, как Соединенные Штаты ведут дела на международной арене"
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Белый Дом

Белый Дом

© ИТАР-ТАСС/Константин Кижель

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Принятый ранее в Конгрессе США законопроект, позволяющий американцам подавать в суд на государства, спонсирующие международный терроризм, поступил на подпись президенту Бараку Обаме, который намерен применить право вето. Об этом во вторник журналистам сообщил официальный представитель американской администрации Эрик Шульц.

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"Я могу подтвердить, что законопроект поступил в Белый дом прошлым вечером", - сказал он, напомнив, что президент "намеревается наложить на него вето". "Причина, по которой мы выступаем против данной инициативы, заключается в том, что она противоречит тому, как Соединенные Штаты ведут дела на международной арене в течение десятилетий", - продолжил Шульц. По его словам, данный проект "несовместим с политикой, проводимой администрацией".

Палата представителей Конгресса поддержала документ на голосовании 9 сентября. Он, в частности, дает право подать иск против Саудовской Аравии членам семей американцев, погибших во время терактов 11 сентября 2001 года. В Белом доме же опасаются, что это подорвет "концепцию суверенного иммунитета, которая защищала граждан США на протяжении долгого времени".

Обама оказался в непростой политической ситуации. Инициатива пользуется широкой поддержкой в обеих партиях, однако против нее выступают союзники США на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах уже давно высказывались предположения о том, что в свое время правительство Саудовской Аравии закрывало глаза на деятельность главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и даже могло иметь контакты с этой группировкой, а потому несет определенную ответственность за террористическое нападение на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

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