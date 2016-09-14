Мартин Сайдик: для решения проблем Донбасса нужна добрая воля сторон

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Сложнейшие гуманитарные и экономические вопросы, от которых зависит жизнь жителей Донбасса, невозможно решать без доброй воли всех сторон конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик.

"При доброй воле сторон сдвиги в гуманитарной сфере всегда возможны. Если стороны хотят, то это не сложно – освобождать людей", - сказал он, отметив, что зачастую препятствием для достижения договоренностей становится просто нежелание сторон идти навстречу друг другу.

Не тупик, а тоннель

При этом Сайдик призвал не драматизировать ситуацию на переговорах по этим вопросам и не считать, что они заходят в тупик. "Я бы называл это не тупик, а тоннель. И в этом тоннеле иногда бывает очень темно, иногда светлеет. Но мы движемся по тоннелю, движемся вперед", - сказал он.

Спецпредставитель главы ОБСЕ с сожалением отметил, что в гуманитарной сфере остается еще очень много болезненных тем. "Например, (в гуманитарной подгруппе) говорят о детях из детдомов и интернатов, родственники которых живут по другую сторону, говорят о воссоединении этих детей с семьями. Это ужасно печальные темы, и нельзя с цинизмом относиться к этим вопросам", - сказал он.

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По его словам, обсуждается также судьба без вести пропавших. "Их слишком много", - отметил Сайдик. Остаются вопросы о том, "как семьям узнавать, что с их престарелыми родственниками, от которых нет вестей". "Об этом надо говорить. К сожалению, здесь прогресс слишком малый", - признал представитель ОБСЕ.

Жители Донбасса по-прежнему испытывают большие экономические трудности, продолжил Мартин Сайдик. "К сожалению, там нет банковских связей, и в области финансирования все сложно", - сказал он, поддержав скорейшую необходимость восстановления в регионе системы социальных выплат, пенсий и пособий.

При этом представитель ОБСЕ подчеркнул, что в сфере восстановления разрушенной инфраструктуры в регионе многое уже сделано благодаря усилиям контактной группы. "Мы работаем над восстановлением экономических связей. Без нас железнодорожные узлы не функционировали бы, восстановление энергетической инфраструктуры было бы намного сложнее", - отметил Сайдик.

В этой связи определенные надежды он возложил на запланированную встречу представителей министерств энергетики России и Украины, которая должна состояться 21 сентября. По его словам, украинская сторона уже подтвердила готовность участвовать в ней.

Устойчивый режим тишины возможен

Сайдик считает реальным добиться полного прекращения огня в Донбассе обеими сторонами конфликта.

"Почему надо исключать "полную тишину" (прекращение огня - прим. ТАСС) и говорить, что это невозможно? Возможно", - заявил Сайдик в интервью ТАСС. Для устойчивого перемирия, по его мнению, необходима лишь политическая воля. "Мы видели и дни, и недели, когда никто не стрелял. Поэтому если добрая воля есть, то оружие молчит", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

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Он отметил, что не согласен с попытками списать нарушения режима тишины на невозможность обеспечить дисциплину в военных подразделениях с обеих сторон. "Дисциплину вполне можно навести", - уверен он. Сайдик напомнил, что занимается конфликтом на Украине уже 15 месяцев и успел убедиться в этом. Однако стороны должны "искать механизм достижения и поддержания устойчивого перемирия", считает он.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что каждый раз договоренности о прекращении огня спасают жизни людей с обеих сторон конфликта. "Есть ощутимое снижение числа жертв - гражданских и военных, - подчеркнул он. - Главным достижением (за время работы контактной группы) считаю то, что нам удалось установить в прошлом году длительную фазу тишины с 1 сентября. В этому году пока не так, как в прошлом. Но не исключаю, что надежда есть".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении режима тишины. По итогам состоявшейся 13 сентября видеоконференции группы стороны вновь призвали соблюдать перемирие.