Мартин Сайдик: достичь прогресса в минских переговорах до конца года реально

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Минский формат переговоров достаточен для урегулирования конфликта в Донбассе, достичь прогресса реально уже до конца текущего года. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Мартин Сайдик.

"Мы должны работать в этом году. В этом году у нас достаточно дел, и при наличии политической воли всех сторон мы могли бы достичь действительно существенного прогресса в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о продлении "Минска" на следующий год.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

По его мнению, участники контактной группы настроены на достижение результатов. "Этой осенью у меня сложилось впечатление, что (участники переговорного процесса - прим. ТАСС) хотят (достичь) "окна возможностей". Дипломаты часто говорят о таких "окнах возможностей". Может быть, это пока еще не окно, а форточка, но я считаю, что надежда есть", - заявил Сайдик.

В этой связи представитель ОБСЕ напомнил о своей недавней поездке в Москву и встречах там с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также полпредом РФ в контактной группе Борисом Грызловым.

"Встречи были очень полезными, в частности, чтобы более глубоко понять российскую позицию, - отметил Сайдик. - Это было очень важно для меня. И то, что Лавров вообще нашел для меня почти час времени перед поездкой в Женеву для встречи с госсекретарем США, было доказательством того, что у российской стороны есть серьезный интерес довести минские переговоры до, так сказать, победного, успешного конца".

Позитивные сигналы

Кроме того, позитивные сигналы идут и от США, сообщил Мартин Сайдик, подчеркнув, что "с американской стороны есть серьезные намерения помогать, чтобы этот конфликт закончился".

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

Спецпредставитель председателя ОБСЕ напомнил, что урегулированием в Донбассе занимается не только минская группа, есть еще "нормандский формат". "В частности, регулярно проводятся переговоры и встречи на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, Германия), - сообщил он. - Это довольно высокопоставленная ответственная группа, у них многие темы и вопросы очень подробно обсуждаются, поэтому наши успехи - минские - конечно, зависят и от успехов этих других форматов. Это процессы взаимосвязаны".

Отвечая на вопрос о своей роли в минском процессе, Сайдик подчеркнул, что подключиться к переговорам было его собственным решением. "Все, что я сейчас делаю, я делаю из собственных побуждений. Меня сюда никто не направлял, я это делаю, потому что я хочу помочь урегулировать этот конфликт, - сказал он. - Я жил в бывшем Союзе, учился в Москве, я видел эту страну, когда она была одним государством, как все распалось и бывшие союзные республики стали независимыми".

"Я считаю, что этот конфликт совсем никому не нужен – ни здесь, ни в Европе. Поэтому я должен работать, я хочу помочь, потому что не понимаю, как русские и украинцы могут воевать друг с другом", - подчеркнул Сайдик.