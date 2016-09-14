Мартин Сайдик: ОБСЕ не ведет переговоры с Киевом о размещении миссии на границе с РФ

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик заявил, что никакие переговоры о размещении в Донбассе на границе с Россией миссии организации не ведутся.
"Таких переговоров нет", - сказал он, отвечая на вопросы ТАСС. При этом Сайдик не стал комментировать заявления Киева о планах создания буферных зон на границе с РФ.
В августе этого года спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил о разработке ведомством сценария восстановления контроля над государственной границей в Донбассе, по которому сначала создается буферная зона под наблюдением ОБСЕ, а потом уже участок должен перейти под управление украинских силовиков.
"Идею, которую я не читал, я не комментирую, - сказал Сайдик. - Я не слежу здесь за всем, что кто-то говорит, потому что 46 млн жителей говорят много чего. Поэтому я не могу реагировать на все, что здесь говорят. Я знаю, что мы делаем".
При этом, отвечая на вопрос о правомерности увязывания Киевом вопросов о выборах в Донбассе с восстановлением контроля над границей, Сайдик отметил, что по этой проблеме существует много разных точек зрения.
"Я думаю, вокруг этого пункта – контроль над границей – существует недоразумение. В минских соглашениях так не написано, поэтому с украинской стороны есть много голосов, как и во всех странах, разные мнения, но мы должны придерживаться официального мнения. В минских соглашениях этого механизма нет", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
Вместе с тем Сайдик считает полезным уже сейчас начать обсуждение "механизма передачи, перехода контроля над границей". "Если подходить прагматически, то, конечно, задается вопрос, а что будет после этих выборов... Я думаю, что надо начинать об этом говорить", - сказал Сайдик.
Пункт девятый Комплекса мер по выполнению минских соглашений, который был подписан сторонами конфликта после одобрения лидерами "нормандской четверки" 12 февраля 2015 года, говорит о том, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
Пункт 11 в свою очередь предписывает "проведение конституционной реформы со вступлением в силу новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.