Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова и представители ООН встретились в Донецке с задержанными 12 сентября несовершеннолетними диверсантами. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

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"Встреча проходит за закрытыми дверями в одном из административных зданий в центре столицы. Главная цель мероприятия - проверка соблюдения прав задержанных", - говорится в сообщении.

Министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР 12 сентября заявило о задержании малолетних лиц, подозреваемых в совершении ряда диверсий на территории ДНР по заказу спецслужб Украины. По данным ведомства, в состав группы вошли семь несовершеннолетних. На счету группировки - ряд инцидентов с подрывом объектов инфраструктуры.

В частности, известно, что задержанные причастны к подрыву железной дороги в Ясиноватой 16 февраля 2016 года. Полученные от Службы безопасности Украины вознаграждения за проведенные диверсии в размере 5 тысяч гривен (187 долларов) подозреваемые тратили преимущественно на алкоголь и девушек легкого поведения. Омбудсмен ДНР заявила, что подгруппа по гуманитарным вопросам на очередных переговорах в Минске поднимет вопрос вербовки украинскими спецслужбами несовершеннолетних.