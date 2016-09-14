Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР

Федеральная трасса соединит тюменские спортобъекты с Московским трактом к 2021 годуНовости Урала 14 сентября, 11:47
УрФУ и технопарк "Университетский" планируют разрабатывать 3D-технологииНовости Урала 14 сентября, 11:45
Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступкеОбщество 14 сентября, 11:41
СК просит арестовать помощника прокурора из Чечни после стрельбы из кортежа в МосквеПроисшествия 14 сентября, 11:30
Мартин Сайдик: достичь прогресса в минских переговорах до конца года реальноМеждународная панорама 14 сентября, 11:30
Стразы для Алины: кто придумывает и шьет костюмы для звезд художественной гимнастикиВ стране 14 сентября, 11:29
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали 0,05% избирателейПолитика 14 сентября, 11:27
Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling StonesСпорт 14 сентября, 11:22
КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 373 тыс. TEUТранспорт 14 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова и представители ООН встретились в Донецке с задержанными 12 сентября несовершеннолетними диверсантами. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
"Встреча проходит за закрытыми дверями в одном из административных зданий в центре столицы. Главная цель мероприятия - проверка соблюдения прав задержанных", - говорится в сообщении.
Министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР 12 сентября заявило о задержании малолетних лиц, подозреваемых в совершении ряда диверсий на территории ДНР по заказу спецслужб Украины. По данным ведомства, в состав группы вошли семь несовершеннолетних. На счету группировки - ряд инцидентов с подрывом объектов инфраструктуры.
В частности, известно, что задержанные причастны к подрыву железной дороги в Ясиноватой 16 февраля 2016 года. Полученные от Службы безопасности Украины вознаграждения за проведенные диверсии в размере 5 тысяч гривен (187 долларов) подозреваемые тратили преимущественно на алкоголь и девушек легкого поведения. Омбудсмен ДНР заявила, что подгруппа по гуманитарным вопросам на очередных переговорах в Минске поднимет вопрос вербовки украинскими спецслужбами несовершеннолетних.