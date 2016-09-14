Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел подать арбитражный иск против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву и до конца дня уведомить об этом Москву. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Президент доручив МЗС порушити арбітражне провадження проти РФ через порушення нею Конвенції ООН з морського права. pic.twitter.com/jNbSNMLTSY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 сентября 2016 г.

"Президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины подать соответствующий иск о возбуждении арбитражного производства против Российской Федерации по защите прав и интересов Украины, гарантированных Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в сообщении.

"Иск подается в связи с грубым нарушением Российской Федерацией международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, аннексией Крыма, нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем указывается, что иск подается также в связи с якобы имеющим место "хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста".

На встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным Порошенко дал ему указание "уже сегодня направить в РФ сообщение об иску в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву".

Инфографика Проект моста в Крым Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года. Строительные работы планируется завершить в декабре 2018 года. А ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год. Источник: Росавтодор

Как заявила в этой связи замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, Киев намерен добиваться "подтверждения своих прав как морского государства и прекращения противоправной деятельности РФ, а также возмещения убытков, связанных с потерей этих прав". По ее словам, оценку размера ущерба будут делать эксперты, привлеченные арбитражем.

Замглавы МИД пояснила, что у РФ есть 30 дней с момента получения соответствующего уведомления для назначения своего арбитра. Всего, как показывает практика, отметила она, на рассмотрение таких дел уходит от года до полутора лет.

Конвенция ООН по морскому праву была подписана в 1982 году и вступила в действие с 1994 года. Она устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует такие понятия, как внутренние воды, открытое море, исключительная экономическая зона, континентальный шельф и т.д. Конвенцию ратифицировали 159 стран, включая Россию и Украину.

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