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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Хакеры взломали электронную переписку экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, который крайне нелицеприятно характеризовал кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его "национальным позором". Как сообщила телекомпания NBC, Пауэлл подтвердил факт взлома его электронной почты.
По данным телеканала, Пауэлл назвал Трампа "национальным позором" и "международным изгоем" в письме, датированным 17 июня, которое было направлено бывшему помощнику. Экс-госсекретарь заявил, что Трамп "вступил в этап самоуничтожения, и демократам нет необходимости выступать с нападками на него". Пауэлл отметил, что он является сторонником Республиканской партии, однако дважды выступал в поддержку президента-демократа Барака Обамы.
Какой-либо реакции со стороны предвыборного штаба Трампа на скандальные утверждения экс-госсекретаря Пауэлла пока не последовало.