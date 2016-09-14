Опрос: Трамп опережает Клинтон на 5 процентных пунктов

Запасы нефти в США за неделю упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млнЭкономика и бизнес 14 сентября, 17:50
Ученые впервые обнаружили рыб, которые пережевывают пищуНаука 14 сентября, 17:39
В новом микрорайоне Великого Новгорода сданы первые четыре домаНовости Новгородской области 14 сентября, 17:39
В Испании машинист остановил поезд посреди пути, поскольку закончился его рабочий деньПроисшествия 14 сентября, 17:36
Абалкинские чтения на тему: "Новая модель экономического роста. Что нового?"Новости партнеров 14 сентября, 17:34
Производители РФ готовы увеличить добычу солиЭкономика и бизнес 14 сентября, 17:34
Моряки из РФ и КНР провели тренировку по уничтожению незаконных вооруженных формированийАрмия и ОПК 14 сентября, 17:30
Гинер выразил недовольство работой судейского департамента РФССпорт 14 сентября, 17:29
Генштаб: подконтрольные США вооруженные отряды не желают прекращать огонь в СирииПолитика 14 сентября, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу в борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон на 5 процентных пунктов. Таковы итоги общенационального опроса, опубликованные газетой The Los Angeles Times.
В ответ на просьбу определить отношение к Трампу и Клинтон 47% участников опроса поддержали кандидата республиканцев, а 42% - кандидата демократов.
Опрос, проведенный агентством Bloomberg в штате Огайо, также показал преимущество Трампа: его поддержали 48%, Клинтон - 43%.
Если же в предвыборном уравнении учитываются два явных аутсайдера (кандидат на пост президента от Либертарианской партии Гэри Джонсон и кандидат "зеленых" Джилл Стейн), то Трампа готовы поддержать 44% избирателей в Огайо, Клинтон - 39%, Джонсона - 10%, Стейн - 3%.
Комментируя итоги опроса, телекомпания CNN отметила, что впервые за последнее время он указывает на укрепление позиций Трампа в штате Огайо, где на протяжении последних месяцев лидировала Клинтон. Эти данные, считает CNN, отражают общую тенденцию к тому, что соперничество в ходе кампании становится все более жестким.