Опрос: Трамп опережает Клинтон на 5 процентных пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу в борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон на 5 процентных пунктов. Таковы итоги общенационального опроса, опубликованные газетой The Los Angeles Times.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

В ответ на просьбу определить отношение к Трампу и Клинтон 47% участников опроса поддержали кандидата республиканцев, а 42% - кандидата демократов.

Опрос, проведенный агентством Bloomberg в штате Огайо, также показал преимущество Трампа: его поддержали 48%, Клинтон - 43%.

Если же в предвыборном уравнении учитываются два явных аутсайдера (кандидат на пост президента от Либертарианской партии Гэри Джонсон и кандидат "зеленых" Джилл Стейн), то Трампа готовы поддержать 44% избирателей в Огайо, Клинтон - 39%, Джонсона - 10%, Стейн - 3%.

Комментируя итоги опроса, телекомпания CNN отметила, что впервые за последнее время он указывает на укрепление позиций Трампа в штате Огайо, где на протяжении последних месяцев лидировала Клинтон. Эти данные, считает CNN, отражают общую тенденцию к тому, что соперничество в ходе кампании становится все более жестким.