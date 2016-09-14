Лондон дополнительно выделит $2,6 млн на разминирование в Донбассе

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ЛОНДОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания до конца 2018 года выделит дополнительно 2 млн фунтов стерлингов ($2,65 млн) на проведение разминирования в Донбассе. Об этом в преддверии своего визита на Украину 14-15 сентября сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.
"Выделив 1 млн фунтов ($1,33 млн) ранее в этом году, я рад сообщить, что в рамках нашей помощи мы предоставляем дополнительно 2 млн фунтов до 2018 года, чтобы продолжить важную работу, которая ежедневно спасает жизни", - приводит пресс-служба британского МИД слова Джонсона.
В ходе посещения Украины глава британской дипломатии планирует встретиться с президентом Петром Порошенко, членами правительства, а также с представителями благотворительной организации HALO Trust, которая занимается ликвидацией наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.