Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондон дополнительно выделит $2,6 млн на разминирование в Донбассе

Международная панорама
14 сентября, 17:54 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что такая работа ежедневно спасает жизни
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания до конца 2018 года выделит дополнительно 2 млн фунтов стерлингов ($2,65 млн) на проведение разминирования в Донбассе. Об этом в преддверии своего визита на Украину 14-15 сентября сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Выделив 1 млн фунтов ($1,33 млн) ранее в этом году, я рад сообщить, что в рамках нашей помощи мы предоставляем дополнительно 2 млн фунтов до 2018 года, чтобы продолжить важную работу, которая ежедневно спасает жизни", - приводит пресс-служба британского МИД слова Джонсона.

В ходе посещения Украины глава британской дипломатии планирует встретиться с президентом Петром Порошенко, членами правительства, а также с представителями благотворительной организации HALO Trust, которая занимается ликвидацией наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама