Пленарное заседание ГА ООН откроется минутой молчания в честь Каримова

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ТАШКЕНТ, 14 сентября. /ТАСС/. Первое пленарное заседание 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченное на 16 сентября, откроется минутой молчания в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на правительственном портале Республики Узбекистан.
Одним из ключевых пунктов повестки 71-й сессии Генассамблеи ООН станет "дань памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова", проинформировал правительственный портал.
"В ходе мероприятия планируются выступления от имени пяти региональных групп ООН (группы стран Азии, Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Европы), делегации США в качестве принимающей страны, а также делегации Узбекистана", - отмечается в сообщении.
Ислам Каримов, руководивший Узбекистаном на протяжении последней четверти века, скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни.