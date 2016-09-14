Иракские войска освободили 50% территории, ранее оккупированной ИГ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 сентября. /ТАСС/. Армия Ирака к настоящему времени освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Багдаде.

"Иракские силы при поддержке международной коалиции (во главе с США) освободили около 50% территории (Ирака), которую ранее контролировали формирования ИГ", - приводит слова Блинкена телеканал "Ас-Сумария". Политик также заявил, что иракцы постепенно возвращаются в освобожденные районы.

Заместитель американского госсекретаря отметил, что Вашингтон "твердо поддерживает политику реформ, проводимую иракским премьером Хейдаром аль-Абади, и борьбу правительственных сил против ИГ". "США поддерживают демократический, федеративный и единый Ирак", - добавил Блинкен.

Ранее он сообщил, что в ближайшее время США предоставят Ираку $181 млн в качестве гуманитарной поддержки.

Делегация Госдепартамента США во главе с Блинкеном прибыла в Ирак, где намерена обсудить с местными властями ключевые вопросы безопасности и борьбы с террористами ИГ, в том числе операцию по восстановлению контроля иракских властей над Мосулом, вторым по величине городом страны.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье