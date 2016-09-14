Иракские войска освободили 50% территории, ранее оккупированной ИГ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 сентября. /ТАСС/. Армия Ирака к настоящему времени освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Багдаде.
"Иракские силы при поддержке международной коалиции (во главе с США) освободили около 50% территории (Ирака), которую ранее контролировали формирования ИГ", - приводит слова Блинкена телеканал "Ас-Сумария". Политик также заявил, что иракцы постепенно возвращаются в освобожденные районы.
Заместитель американского госсекретаря отметил, что Вашингтон "твердо поддерживает политику реформ, проводимую иракским премьером Хейдаром аль-Абади, и борьбу правительственных сил против ИГ". "США поддерживают демократический, федеративный и единый Ирак", - добавил Блинкен.
Ранее он сообщил, что в ближайшее время США предоставят Ираку $181 млн в качестве гуманитарной поддержки.
Делегация Госдепартамента США во главе с Блинкеном прибыла в Ирак, где намерена обсудить с местными властями ключевые вопросы безопасности и борьбы с террористами ИГ, в том числе операцию по восстановлению контроля иракских властей над Мосулом, вторым по величине городом страны.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.