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Иракские войска освободили 50% территории, ранее оккупированной ИГ

Международная панорама
14 сентября, 19:40 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 14, сентября. /ТАСС
На эти территории начинает возвращаться мирное население
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 сентября. /ТАСС/. Армия Ирака к настоящему времени освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом  заявил первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Багдаде.

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"Иракские силы при поддержке международной коалиции (во главе с США) освободили около 50% территории (Ирака), которую ранее контролировали формирования ИГ", - приводит слова Блинкена телеканал "Ас-Сумария". Политик также заявил, что иракцы постепенно возвращаются в освобожденные районы.

Заместитель американского госсекретаря отметил, что Вашингтон "твердо поддерживает политику реформ, проводимую иракским премьером Хейдаром аль-Абади, и борьбу правительственных сил против ИГ". "США поддерживают демократический, федеративный и единый Ирак", - добавил Блинкен.

Ранее он сообщил, что в ближайшее время США предоставят Ираку $181 млн в качестве гуманитарной поддержки.

Делегация Госдепартамента США во главе с Блинкеном прибыла  в Ирак, где намерена обсудить с местными властями ключевые вопросы безопасности и борьбы с террористами ИГ, в том числе операцию по восстановлению контроля иракских властей над Мосулом, вторым по величине городом страны.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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