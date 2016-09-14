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Госдеп: США предоставят Ираку более $180 млн гуманитарной помощи

Международная панорама
14 сентября, 19:50 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Помощь выделяется иракцам в связи с "запланированной военной операцией по освобождению Мосула от террористов" экстремистской группировки ИГ
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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты предоставят Ираку в ближайшее время более $180 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом объявил находящийся с официальным визитом в Ираке первый заместитель госсекретаря Энтони Блинкен.

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Как следует из распространенного сегодня сообщения Госдепартамента, Блинкен объявил во время визита в Ирак о "выделении более $181 млн дополнительной гуманитарной помощи для иракского народа, в результате чего общая сумма выделенных с 2014 финансового года (начинается с 1 октября) средств достигла почти $1,1 млрд".

Помощь, о которой было объявлено в среду, выделяется иракцам в связи с "запланированной военной операцией по освобождению Мосула от террористов" экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Средства также будут предоставлены миссиям ООН и других международных и неправительственных организаций, которые оказывают помощь иракским беженцам.

ООН еще в июле предупредила о возможных массовых жертвах среди мирных жителей в результате готовящейся в Ираке военной операции по освобождению Мосула. В общей сложности в стране насчитывается более 3,3 млн вынужденных переселенцев, а операции в Анбаре и Мосуле могут вынудить покинуть свои дома еще 2,5 млн человек.

Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией совместно с курдским ополчением операции по восстановлению контроля над страной. Этот город, население которого превышает 500 тыс. человек, боевики ИГ считают своей "столицей" в Ираке. Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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