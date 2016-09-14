Госдеп: США предоставят Ираку более $180 млн гуманитарной помощи

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты предоставят Ираку в ближайшее время более $180 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом объявил находящийся с официальным визитом в Ираке первый заместитель госсекретаря Энтони Блинкен.
Как следует из распространенного сегодня сообщения Госдепартамента, Блинкен объявил во время визита в Ирак о "выделении более $181 млн дополнительной гуманитарной помощи для иракского народа, в результате чего общая сумма выделенных с 2014 финансового года (начинается с 1 октября) средств достигла почти $1,1 млрд".
Помощь, о которой было объявлено в среду, выделяется иракцам в связи с "запланированной военной операцией по освобождению Мосула от террористов" экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Средства также будут предоставлены миссиям ООН и других международных и неправительственных организаций, которые оказывают помощь иракским беженцам.
ООН еще в июле предупредила о возможных массовых жертвах среди мирных жителей в результате готовящейся в Ираке военной операции по освобождению Мосула. В общей сложности в стране насчитывается более 3,3 млн вынужденных переселенцев, а операции в Анбаре и Мосуле могут вынудить покинуть свои дома еще 2,5 млн человек.
Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией совместно с курдским ополчением операции по восстановлению контроля над страной. Этот город, население которого превышает 500 тыс. человек, боевики ИГ считают своей "столицей" в Ираке. Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.