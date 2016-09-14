Обама снимет экономические санкции с Мьянмы

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты готовы снять санкции с Мьянмы.

Об этом заявил президент США Барак Обама по итогам переговоров с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

По данным Associatet Press, в администрации президента уточнили, что в случае отмены санкций из черных списков американского Минфина будут исключены 111 физических лиц и компаний, а также откроются возможности для торговли с Мьянмой.

Представители президента также сообщили, что Мьянму включат в Генеральную систему преференций США, что позволит ей получать торговые льготы.