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Трамп вручил ведущему медицинской телепрограммы данные о состоянии здоровья

Международная панорама
14 сентября, 20:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Осмотр политика был проведен доктором Гарольдом Борнстейном - тем самым, кто ранее заявлял о том, что Трамп, в случае победы на выборах, станет президентом с самым крепким здоровьем
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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп представил в среду при съемках медицинской телепрограммы Dr.Oz Show данные своего последнего медицинского обследования.

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Содержание документа станет известно лишь на следующий день, когда программа выйдет в эфир. Однако, как сообщила телекомпания CNN, медицинский осмотр Трампа был проведен доктором Гарольдом Борнстейном - тем самым, кто ранее заявлял о том, что Трамп, в случае победы на выборах, станет президентом с самым крепким здоровьем.

Во время записи телепрограммы Трамп сообщил, что он хотел бы похудеть на 15 фунтов (6,7 килограмма) и обсуждал свои физические упражнения и диету. В более широком плане он затронул вопросы, имеющие отношение к здравоохранению, в частности борьбу с вирусом Зика, сообщила CNN со ссылкой на присутствовавших на записи программы. Избирательный штаб Трампа намерен распространить документ о состоянии его здоровья в четверг.

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Вопрос о состоянии здоровья кандидатов на пост президента приобрел особую остроту после того, как кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо в минувшее воскресенье во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Предвыборный штаб сообщил, что у Клинтон диагностирована пневмония, в результате были отменены запланированные поездки в Калифонию.

Как отметила в этой связи телекомпания CNN, Трамп ранее неоднократно поднимал вопрос о состоянии здоровья Клинтон, однако после того, как она почувствовала себя плохо в воскресенье, он воздерживался от того, чтобы в открытую выражать сомнения по поводу состояния ее здоровья.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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