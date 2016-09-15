Американский сенатор впечатлен героизмом россиян и сирийцев в борьбе против боевиков

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Российские военные и армия Сирии демонстрируют достойные восхищения храбрость и героизм в борьбе против террористических группировок, действующих в этой ближневосточной стране. Такое мнение выразил в интервью ТАСС член сената законодательного собрания американского штата Вирджиния, республиканец Ричард Блэк, который в апреле текущего года совершил поездку в Сирию и встретился с президентом республики Башаром Асадом.

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"Россия оказала огромную помощь (Сирии), если бы она не направила свои силы, то террористы уже получили бы контроль над Дамаском. Однако героизм сирийской армии и ее союзников изменил баланс, мятежники и террористы отступают по всем направлениям", - подчеркнул законодатель, прибывший в Нью-Йорк, чтобы принять участие в конференции Шиллеровского института. Он отметил, что на юге Дамаска террористы практически разгромлены, "но действительно важна ситуация в Алеппо". "Там идет одна из самых великих битв за последние четверть века", - указал американский политик.

Блэк отметил подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко, совершенный во время освобождения Пальмиры. "Как вы знаете, тогда проявил невероятный героизм российский наводчик авиации. Попав в окружение боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), он вызвал удар авиации на себя, чтобы уничтожить занявших позицию террористов", - указал сенатор. Он выразил уверенность, что Прохоренко заслуживает "высшей награды за храбрость" и "является, без сомнения, одним из величайших героев войны в Сирии".

Прохоренко погиб 17 марта этого года при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Пресс-служба Кремля 11 апреля сообщила, что президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Прохоренко (посмертно) звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Умеренной оппозиции в Сирии нет

"Проблема состоит в том, что США придерживаются ложной версии о том, что существуют повстанческие группировки, которые не связаны с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ группировка), - отметил сенатор комментируя недавнее соглашение между США и Россией по перемирию в Сирии. Он выразил уверенность в том, что группировки мятежников в стране "действуют в тесном взаимодействии с боевиками "Аль-Каиды". "Россияне и сирийцы это понимают. И американцы понимают, но они по-прежнему придерживаются вымышленной версии о том, что речь идет о каких-то умеренно настроенных повстанцах", - подчеркнул Блэк.

Сенатор также отметил, что указанные факты подтверждаются и "докладом Пентагона, подготовленным военной разведкой". Как сказал Блэк, "в нем говорилось, что умеренных повстанцев не существует, что все они террористы".

Законодатель выразил уверенность в том, что между Москвой и Вашингтоном "будет очень тесное взаимодействие" в борьбе с экстремистами в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. "Думаю, существующая напряженность между странами быстро пойдет на спад. Полагаю, если он будет избран президентом, это станет огромной проблемой для террористов", - считает политик.

Поддержка Асада бесспорна

Блэк отметил, что перед поездкой в Сирию также побывал в Ливане. В САР он, помимо Пальмиры, посетил Хомс и Дамаск. "У меня была двухчасовая встреча с президентом Башаром Асадом", - отметил сенатор. По его мнению, сирийский лидер пользуется поддержкой большей части населения страны. Как отметил законодатель, "с начала войны, навязанной Сирии западными государствами, не было ни единой попытки покушения на президента Асада, а среди мятежников в Сирии не появилось ни одного пользующегося поддержкой населения лидера".

"Что сейчас пытается сделать Запад, так это создать или найти (в Сирии - прим. ТАСС) своего квислинга", - считает Блэк. Он пояснил, что употребил имя норвежского политика Видкун Квислинга, сотрудничавшего в годы Второй мировой войны с нацистами, в обобщенном значении, подразумевая предателей своей родины, помогающих захватчикам.

"Нет сомнений, что, если Запад навяжет народу Сирии своего квислинга, то его будут ненавидеть, и единственный способ, с помощью которого он сможет удержать власть, - это безжалостный террор, - добавил Блэк. - Мы знаем, что, если какое-либо правительство будет навязано извне, то оно будет состоять по большей части из приверженцев радикального ислама, а это приведет к смерти миллионов христиан, алавитов и различных других умеренных элементов".

"Очевидно, что народ США не хочет этого, знаю наверняка, что народ России этого не желает, также как и сирийцы, - высказал мнение сенатор. - Единственное, что стоит на пути - это американское правительство, которое, к сожалению, в настоящее время в чрезвычайной степени коррумпировано влиянием Саудовской Аравии и Турции".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС