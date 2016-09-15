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Председателем Демократической партии Японии избрана Рэнхо Мурата

Международная панорама
15 сентября, 11:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Демократическая партия, имеющая 49 из 242 мест в верхней палате парламента и 97 из 475 в нижней, в ее нынешнем виде была сформирована 27 марта
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ТОКИО, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Рэнхо Мурата избрана новым председателем главной оппозиционной силы Японии - Демократической партии (ДП, "Минсинто"). На прошедших  внутрипартийных выборах политик, которую принято называть только по имени - Рэнхо, набрала 503 из 849 "очков", которыми пропорционально представлены голоса членов партии. Получив 59,25% голосов, она не оставила никаких шансов своим соперникам экс-главе МИД Сэйдзи Маэхаре (230 "очков", 27,09%) и Юитиро Тамаки (116 "очков", 13,66%).

"В Демократической партии я хочу создать общество, в котором каждый чувствовал бы себя счастливым", - сказала она, выступая перед однопартийцами до начала выборов.

В преддверии выборов Рэнхо активно выступала за необходимость реформирования ДП. Не повлиял на ее популярность и разгоревшийся накануне выборов скандал после того, как выяснилось, что она имеет гражданство Тайваня. Рэнхо заявила, что была в полной уверенности, что в свое время отказалась от него, однако необходимые процедуры не были проделаны.

Демократическая партия, имеющая 49 из 242 мест в верхней палате парламента и 97 из 475 в нижней, в ее нынешнем виде была сформирована 27 марта после слияния Демократической партии Японии и Партии обновления. Ее лидер Кацуя Окада тогда назвал этот день историческим и назвал слияние "последним шансом" оппозиции. На выборах в верхнюю палату парламента в июле убедительную победу одержала правящая Либерально-демократическая, обеспечившая себе более двух третей мандатов. Уже 30 июля Окада сообщил, что не будет баллотироваться на пост главы ДП, поскольку "для партии лучше, если в ее главе встанет свежее лицо".

Рэнхо является одним из наиболее видных представителей японского истеблишмента. В годы правления Демократической партии Японии она занимала пост министра по делам административной реформы.

В прошлом Рэнхо была популярной моделью и телеведущей. Ее мать - японка, а отец - с Тайваня, из-за чего и возникла неразбериха с двойным гражданством. В 2010 году ей пришлось оправдываться за фотосессию в журнале Vogue ("Вог"), для которого она снялась в здании парламента. Съемка была санкционирована ответственными лицами, а в статье, которую сопровождали снимки, Рэнхо рассуждала о политике и материнстве, однако это все равно не понравилась оппозиции.

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