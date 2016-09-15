Генпрокуратура Украины проводит обыски в здании горсовета Харькова

Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по объему перевалки наливных грузовТЭК 15 сентября, 11:40
Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской областиНовости партнеров 15 сентября, 11:38
Движение транспорта открылось по реконструированному участку Калужского шоссеМосква 15 сентября, 11:31
ПГК реализовала новый сервис по доставке грузов на Дальний ВостокТранспорт 15 сентября, 11:17
ФК "Урал" разместил предвыборные баннеры в поддержку своего "кандидата"Новости Урала 15 сентября, 11:15
Доступ в парк "Зарядье" в Москве будет круглосуточным и свободнымМосква 15 сентября, 11:14
Тепличный комплекс на 9 га планируют построить в Арктике за пять летНовости Урала 15 сентября, 11:13
Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые ЗахарченкоПроисшествия 15 сентября, 11:06
Крейсер "Маршал Устинов" в конце октября начнет испытания в море после ремонтаАрмия и ОПК 15 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в здании городского совета Харькова. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Обыски проходят в здании харьковского городского совета на пятом этаже, где расположен Департамент по земельным отношениям", - сказал источник.
Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в помещениях мэра города Геннадия Кернеса, а также матери депутата от "Партии регионов" Михаила Добкина проводятся обыски. "В Харькове с семи часов утра продолжаются обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Михаила Добкина. Всего запланировано десятки обысков", - написала она Facebook (Facebook). По ее словам, на месте работает 100 сотрудников Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.
Сарган отметила, что обыски проводятся "в связи с уголовным делом в отношении организации схемы по хищению 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд гривен ($152 млн по текущему курсу).
"В организации преступной схемы подозревают руководство города", - подчеркнула она.