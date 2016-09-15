Генпрокуратура Украины проводит обыски в здании горсовета Харькова

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в здании городского совета Харькова. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Обыски проходят в здании харьковского городского совета на пятом этаже, где расположен Департамент по земельным отношениям", - сказал источник.

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в помещениях мэра города Геннадия Кернеса, а также матери депутата от "Партии регионов" Михаила Добкина проводятся обыски. "В Харькове с семи часов утра продолжаются обыски в помещениях, принадлежащих мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Михаила Добкина. Всего запланировано десятки обысков", - написала она Facebook (Facebook). По ее словам, на месте работает 100 сотрудников Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

Сарган отметила, что обыски проводятся "в связи с уголовным делом в отношении организации схемы по хищению 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд гривен ($152 млн по текущему курсу).

"В организации преступной схемы подозревают руководство города", - подчеркнула она.