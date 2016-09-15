Украина начала оспаривать транзитные ограничения РФ в рамках ВТО

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) начало процедуру оспаривания в рамках ВТО введенных Россией ограничений по транзиту товаров с украинской территории через РФ в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба МЭРТ Украины.

"Для минимизации негативных последствий для международных экономических интересов Украины начата процедура обжалования в рамках ВТО транзитных ограничений, введенных Российской Федерацией", - сказано в сообщении.

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что Киев считает транзитные ограничения "необоснованными и не соответствующими нормам соглашений ВТО". По информации МЭРТ, вследствие транзитных ограничений общее сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной Европы, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года составило 35.1%. "В целом потери экспорта товаров в Казахстан (годовые) и Кыргызстан (за второе полугодие) оцениваются в объеме около 400 млн долларов", - сказано в сообщении ведомства.

История вопроса

Ранее в МЭРТ РФ сообщили, что Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ. Консультации продлятся 60 дней, и это является обязательной досудебной стадией решения спора. Если в течение этого срока стороны не найдут взаимоприемлемое решение, уточнили в российском ведомстве, то сторона, инициировавшая консультации, имеет право потребовать учреждения третейской группы.

С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД РФ, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.

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