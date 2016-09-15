"Оппозиционный блок" требует опубликовать условия кредита МВФ Украине

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" требует от правительства опубликовать меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), на основании которого был получен очередной транш кредита. Об этом сообщил депутат Николай Скорик.

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"Условия, на которых МВФ дал деньги, должны быть опубликованы. Если там нечего скрывать, то почему Кабмин это до сих пор не опубликовал?! Видимо, скрывать есть что, - приводит его слова пресс-служба блока. - "Оппозиционный блок" требует немедленной публикации меморандума".

Скорик напомнил, что весной был опубликован проект меморандума, в котором была отмечена необходимость повышение пенсионного возраста, отмена моратория на продажу земли сельхозназначения, сокращение бюджетных работников, а также изменения системы субсидий ЖКХ , по которой люди должны платить больше. "Все лето нам рассказывали, что кредит не дают, потому что фонд требует повысить пенсионный возраст. А теперь МВФ вдруг соглашается. Это может значить одно: правительство согласилось на условия, которые общество не примет", - подчеркнул депутат.

14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере 1 млрд долларов. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".

Из осведомленных источников в Фонде корреспонденту ТАСС стало известно, что на заседании были также намечены планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале 2017 года - еще один, примерно на 2 млрд долларов. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около 5 млрд долларов и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.