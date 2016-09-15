"Оппозиционный блок" требует опубликовать условия кредита МВФ Украине

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" требует от правительства опубликовать меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), на основании которого был получен очередной транш кредита. Об этом сообщил депутат Николай Скорик.
"Условия, на которых МВФ дал деньги, должны быть опубликованы. Если там нечего скрывать, то почему Кабмин это до сих пор не опубликовал?! Видимо, скрывать есть что, - приводит его слова пресс-служба блока. - "Оппозиционный блок" требует немедленной публикации меморандума".
Скорик напомнил, что весной был опубликован проект меморандума, в котором была отмечена необходимость повышение пенсионного возраста, отмена моратория на продажу земли сельхозназначения, сокращение бюджетных работников, а также изменения системы субсидий ЖКХ , по которой люди должны платить больше. "Все лето нам рассказывали, что кредит не дают, потому что фонд требует повысить пенсионный возраст. А теперь МВФ вдруг соглашается. Это может значить одно: правительство согласилось на условия, которые общество не примет", - подчеркнул депутат.
14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере 1 млрд долларов. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам. В нем он сообщил, что средства МВФ позволят стране "держать стабильность гривны, зафиксировать достигнутую макроэкономическую стабилизацию и поддержать первые ростки экономического роста".
Из осведомленных источников в Фонде корреспонденту ТАСС стало известно, что на заседании были также намечены планы на будущее. Предполагается, что в случае выполнения программных критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале 2017 года - еще один, примерно на 2 млрд долларов. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.
В рамках новой программы Киев успел сразу получить около 5 млрд долларов и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.