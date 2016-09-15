В Пентагоне не смогли прокомментировать отвод сирийских войск от дороги Кастелло

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук в четверг на брифинге не смог прокомментировать сообщения о начале отвода частей сирийских правительственных войск от дороги Кастелло в районе Алеппо.

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"У меня сейчас с собой нет данных разведки или фактов, которые говорили бы о том, отошли они или нет", - сказа Кук.

До этого начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что неправительственные формирования не отводят технику и личный состав от дороги Кастелло. "В настоящее время, по данным объективного контроля, не наблюдается синхронного отвода вооружения со стороны боевиков", - сказал он.

Сирийские военные и оппозиционные силы должны отойти от трассы Кастелло, по которой в Алеппо предполагается доставлять гуманитарные грузы. В районе этой дороги должна быть создана демилитаризованная зона. При этом вечером 14 сентября российские военные предупредили, что обстановка в Алеппо ставит под угрозу отвод войск от трассы.

Пентагон готов сделать все

Кук указал, что Министерство обороны США сделает все от него зависящее, чтобы российско-американские договоренности по Сирии были выполнены, однако сейчас координация действий между военными двух стран не осуществляется.

Он напомнил, что ранее министр обороны США Эштон Картер выражал сомнения "и даже подвергал критике действия России в Сирии". "Теперь вопрос заключается в том, начнут ли россияне поступать правильно в Сирии. И министр станет первым человеком, приветствующим это", - утверждал Кук.

По его словам, сейчас "появилась возможность снизить уровень насилия и доставить гуманитарную помощь сирийскому народу, который в ней остро нуждается". "Сам министр и министерство сделают все, чтобы поддержать это", - заверил представитель ведомства.

Кук в ходе брифинга несколько раз отмечал, что режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, однако все еще есть проблемы с доставкой грузов для местных жителей. Без этого, подчеркнул он, "военной координации (между США и РФ) не будет".

Ранее сам Картер во время рабочей поездки в Техас заявил, что Пентагон будет строго выполнять соглашение по Сирии. Он дал высокую оценку действиям госсекретаря Джона Керри и главы МИД РФ Сергея Лаврова, совместно добившимся выработки "соглашения, которое, если окажется реализовано, приведет к облегчению страданий сирийского народа, что важно для всех, чрезвычайно важно для президента (США Барака Обамы)".

По сведениям газеты The New York Times, Картер входил в число тех представителей руководства администрации США, которые выступали против заключения новой договоренности с Россией, когда Керри по защищенному каналу связи звонил из Женевы в Вашингтон, чтобы согласовать позиции. Картер якобы в ходе этих межведомственных консультаций становился "все более раздраженным", пишет газета. Согласно изложенной ею информации, Обама в конечном счете "одобрил усилия (Керри) после (нескольких) часов дебатов", но верхушку Пентагона "переубедить не удалось".