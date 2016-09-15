СМИ: сирийские войска уничтожили 50 террористов в провинции Хама

БЕЙРУТ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили нападение террористов на город Маан в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Как передало информационное агентство SANA, банды боевиков из "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных войск со стороны населенных пунктов Атшан и Умм-Харатейн. Боевики передвигались мобильными группами на внедорожниках с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

По сведениям SANA, при отражении атак сирийским бойцам удалось уничтожить не менее 50 террористов и отбросить противника. Выведены из строя восемь военно-транспортных средств.

В ущелье Джараджир у горного хребта Западный Калямун на границе с Ливаном (70 км от Дамаска) войска заманили в ловушку боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и полностью ликвидировали их банду. Как сообщает SANA, в начале недели в этом же районе были убиты пять террористов.

ВВС САР нанесли в четверг удары по оплотам ИГ в захваченной части города Дейр-эз-Зор на Евфрате (432 км от Дамаска). Скопления боевиков были уничтожены в кварталах Рашидия, Канамат и Уммаль, а также у подножия горы Джебель-Сарда. Точных сведений о потерях не приводится.

В понедельник в большинстве районов Сирии вступил в силу "режим тишины", который продлится до 19 сентября. На "Джебхат Фатх аш-Шам" и ИГ прекращение огня не распространяется.