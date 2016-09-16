Антидиффамационная лига потребовала извинений от сына Трампа за слова о газовой камере

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Антидиффамационная лига, американская еврейская неправительственная организация, потребовала в четверг извинений от Дональда Трампа-младшего, сына кандидата на пост президента США от Республиканской партии.

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Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), в интервью радиостанции WPHT в Филадельфии (штат Пенсильвания) Дональд Трамп-младший обвинил американские СМИ в предвзятом освещении предвыборной кампании.

"СМИ постоянно агитировали за нее (Хиллари Клинтон), - считает он. - Если бы не СМИ, то ни о какой борьбе в ходе кампании не было бы и речи, но СМИ постоянно поддерживали ее. Они игнорировали все нестыковки в ее высказываниях, всю ложь, все игры Национального комитета Демократической партии в попытке выдавить ее соперника Берни Сандерса из борьбы". "Если бы республиканцы делали нечто подобное, то им бы уже готовили газовую камеру", - добавил он.

Антидиффамационная лига в социальной сети Twitter заявила, что "принижение уровня значимости холокоста и газовых камер никогда не может быть приемлемым". "Мы надеемся, что вы понимаете чувствительность к таким шуткам о холокосте и ту боль, которую они приносят, - указывается в сообщении. - Мы надеемся, что вы возьмете назад свои слова".

Избирательный штаб Дональда Трампа пока никак не прокомментировал ситуацию.