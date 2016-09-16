"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

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"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на УкраинеМеждународная панорама 16 сентября, 0:34
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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Решение Министерства экономического развития и торговли Украины о выводе компании-оператора национальной газотранспортной системы (ГТС) "Укртрансгаз" из управления холдинга "Нафтогаз" нарушает условия кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и угрожает сорвать отопительный сезон в стране. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза" украинскому изданию "Лига.Бизнес".
"Изменение устава "Нафтогаза" таким образом, как это произошло на прошлой неделе - это нарушение принципов корпоративного управления, принятых организацией экономического сотрудничества и развития, и обязательств, которые взяла Украина", - отметили в компании. В "Нафтогазе" обратили внимание, что это решение нарушает кредитные соглашения госхолдинга с ЕБРР и может стать причиной для объявления дефолта по гарантированной государством задолженности. Оно также угрожает кредитному соглашению с Всемирным банком на $500 млн, которые необходимы для закупок газа и стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.
Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило о внесении изменений в устав "Нафтогаза", приложив в подтверждение копию приказа Минэкономразвития, согласно которому функции управления оператором ГТС "Укртрансгаз" переходит от госхолдинга к министерству.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около $880 млн).