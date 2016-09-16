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Комитет Конгресса США назвал Сноудена преступником

Международная панорама
16 сентября, 1:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны
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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке назвал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена преступником. Об этом говорится в письме к президенту США Бараку Обаме, которое конгрессмены опубликовали в четверг вместе с докладом о деятельности Сноудена.

"Сноуден не является патриотом. Он не является и разоблачителем. Он преступник", - отмечается в документе. Конгрессмены обвинили его также в "нанесении колоссального ущерба национальной безопасности" страны.

Об Эдварде Сноудене

Эдвард Сноуден - аналитик, работавший на Агентство по национальной безопасности США. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужбами Соединенных Штатов, в том числе о нелегальной "прослушке" переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям свыше 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ на три года. С тех пор он находится на территории России. 

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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