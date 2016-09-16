Участники ДНЯО: запасы ядерного оружия в мире находятся на самом низком уровне за полвека

Серый кит запутался в сетях у берегов СахалинаПроисшествия 16 сентября, 5:27
Диана Вишнева покинет Американский театр балета в июне 2017 годаКультура 16 сентября, 5:22
В мире начались продажи iPhone 7Экономика и бизнес 16 сентября, 5:16
СМИ: Ассанж готов предстать перед судом в США, если Обама помилует МэннингаМеждународная панорама 16 сентября, 4:36
Непригодными для проживания после паводка в Приморье признаны 250 жилых домовПроисшествия 16 сентября, 4:08
"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователейОбщество 16 сентября, 4:06
AP: ошибка пилота стала причиной крушения в июне истребителя СШАПроисшествия 16 сентября, 3:53
СМИ: "Левада-Центр" не будет судиться с МинюстомПолитика 16 сентября, 3:43
Минюст США решил, что агенты ФБР вправе работать под журналистским прикрытиемМеждународная панорама 16 сентября, 3:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мировые запасы ядерного оружия находятся на самом низком уровне за последние полвека. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом совместном заявлении по итогам прошедшей в Вашингтоне седьмой конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ней приняли участие представители пяти ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).
"Пятерка" отмечает, что мировые запасы ядерного оружия в настоящее время находятся на самом низком уровне более чем за полвека в результате беспрецедентных усилий со стороны государств, обладающих ядерным оружием", - говорится в заявлении.
Ядерные державы также "подчеркнули необходимость продолжения дальнейших усилий в области ядерного разоружения, а также всеобщего и полного разоружения". Такие действия, по мнению участников конференции, должны при этом "способствовать международной безопасности и стабильности".
Пять постоянных членов СБ ООН также "приветствовали и вновь подтвердили свою приверженность полному осуществлению" соглашения по иранской ядерной программе - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Успешное выполнение СВПД гарантирует, что ядерная программа Ирана останется исключительно мирной", что позволит Исламской Республике использовать ядерную энергию в мирных целях, отмечается в документе.
"Пятерка" призвала к "полному осуществлению всех обязательств в соответствии с СВПД" и "выразила свою решительную поддержку важной и независимой роли МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)".
СВПД был заключен 14 июля прошлого года в Вене. 16 января этого года было объявлено о начале реализации соглашения. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.