Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники ДНЯО: запасы ядерного оружия в мире находятся на самом низком уровне за полвека

Международная панорама
16 сентября, 4:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ядерные державы подчеркнули необходимость продолжения дальнейших усилий в области ядерного разоружения
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мировые запасы ядерного оружия находятся на самом низком уровне за последние полвека. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом совместном заявлении по итогам прошедшей в Вашингтоне седьмой конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ней приняли участие представители пяти ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

"Пятерка" отмечает, что мировые запасы ядерного оружия в настоящее время находятся на самом низком уровне более чем за полвека в результате беспрецедентных усилий со стороны государств, обладающих ядерным оружием", - говорится в заявлении.

Ядерные державы также "подчеркнули необходимость продолжения дальнейших усилий в области ядерного разоружения, а также всеобщего и полного разоружения". Такие действия, по мнению участников конференции, должны при этом "способствовать международной безопасности и стабильности".

Пять постоянных членов СБ ООН также "приветствовали и вновь подтвердили свою приверженность полному осуществлению" соглашения по иранской ядерной программе - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Успешное выполнение СВПД гарантирует, что ядерная программа Ирана останется исключительно мирной", что позволит Исламской Республике использовать ядерную энергию в мирных целях, отмечается в документе.

"Пятерка" призвала к "полному осуществлению всех обязательств в соответствии с СВПД" и "выразила свою решительную поддержку важной и независимой роли МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)".

СВПД был заключен 14 июля прошлого года в Вене. 16 января этого года было объявлено о начале реализации соглашения. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
2
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
3
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
4
Польские эксперты обнаружили ряд фальсификаций в отчетах о крушении под Смоленском
5
Диана Вишнева покинет Американский театр балета в июне 2017 года
6
"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователей
7
Серый кит запутался в сетях у берегов Сахалина
Темы дня
Реклама