Участники ДНЯО: запасы ядерного оружия в мире находятся на самом низком уровне за полвека

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мировые запасы ядерного оружия находятся на самом низком уровне за последние полвека. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом совместном заявлении по итогам прошедшей в Вашингтоне седьмой конференции по вопросу реализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ней приняли участие представители пяти ядерных держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

"Пятерка" отмечает, что мировые запасы ядерного оружия в настоящее время находятся на самом низком уровне более чем за полвека в результате беспрецедентных усилий со стороны государств, обладающих ядерным оружием", - говорится в заявлении.

Ядерные державы также "подчеркнули необходимость продолжения дальнейших усилий в области ядерного разоружения, а также всеобщего и полного разоружения". Такие действия, по мнению участников конференции, должны при этом "способствовать международной безопасности и стабильности".

Пять постоянных членов СБ ООН также "приветствовали и вновь подтвердили свою приверженность полному осуществлению" соглашения по иранской ядерной программе - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Успешное выполнение СВПД гарантирует, что ядерная программа Ирана останется исключительно мирной", что позволит Исламской Республике использовать ядерную энергию в мирных целях, отмечается в документе.

"Пятерка" призвала к "полному осуществлению всех обязательств в соответствии с СВПД" и "выразила свою решительную поддержку важной и независимой роли МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)".

СВПД был заключен 14 июля прошлого года в Вене. 16 января этого года было объявлено о начале реализации соглашения. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.