СМИ: КНДР удалось значительно повысить точность ракет класса "Нодон"

СЕУЛ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР смогла добиться высокой точности попадания ракет в цели на расстоянии до 1,3 тыс. километров. Об этом сообщил в пятницу агентству Рёнхап информированный источник в южнокорейском правительстве.

"Запущенные Севером 5 сентября три баллистические ракеты типа "Нодон" пролетели тысячу километров и упали в радиусе одного км в зоне идентификации средств противовоздушной обороны Японии, - отметил источник. - Таким образом, их отклонение от цели составляет намного меньше двух - четырех км, как считалось ранее".

КНДР 5 сентября произвела запуск трех баллистических ракет типа "Нодон" из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто в акваторию Японского моря. Они пролетели около одной тысячи км и упали в исключительную экономическую зону Японии. В начале августа Северная Корея также провела пуск баллистической ракеты типа "Нодон", которая упала в воду у побережья японской префектуры Акита, а в конце месяца еще одна ракета была запущена с подводной лодки в Японское море.

Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.