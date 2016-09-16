Мэр Лондона считает Клинтон наиболее квалифицированным кандидатом в президенты США

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мэр Лондона Садик Хан считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон является наиболее квалифицированным претендентом на должность главы Белого дома среди всех участников нынешней гонки за высший государственный пост. Такое мнение он высказал в четверг, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) во время своей первой поездки в США в качестве градоначальника британской столицы.
"Она (Клинтон), вероятно, является наиболее квалифицированным кандидатом, участвующим в президентской гонке (в США)", - сказал Хан, который выступал в чикагском Совете по вопросам мировой политики. Градоначальник добавил, что будет рад, если пост главы Белого дома, в конце концов, займет женщина. "Я надеюсь, что она победит", - сказал мэр.
Хан также раскритиковал республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа, утверждая, что его взгляды играют на руку запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ,). "Предполагать, что мусульманам нет места в США, что ислам не соответствует западным ценностям, значит неумышленно играть на руку ДАИШ (арабское название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал мэр.
Ранее Хан, который по итогам прошедших 5 мая выборов стал первым в истории британской столицы градоначальником-мусульманином, в интервью журналу Time раскритиковал позицию Трампа, предложившего ввести полный запрет на въезд в США в отношении приверженцев ислама. Мэр, в частности, обвинил республиканца в "невежественном взгляде на ислам". В пресс-службе Хана также выразили убеждение, что Трамп не сможет одержать победу на выборах в США из-за своих "опасных и сеющих рознь" взглядов.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС