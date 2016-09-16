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Мэр Лондона считает Клинтон наиболее квалифицированным кандидатом в президенты США

Международная панорама
16 сентября, 7:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Садик Хан добавил, что будет рад, если пост главы Белого дома, в конце концов, займет женщина
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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Мэр Лондона Садик Хан считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон является наиболее квалифицированным претендентом на должность главы Белого дома среди всех участников нынешней гонки за высший государственный пост. Такое мнение он высказал в четверг, выступая в Чикаго (штат Иллинойс) во время своей первой поездки в США в качестве градоначальника британской столицы.

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"Она (Клинтон), вероятно, является наиболее квалифицированным кандидатом, участвующим в президентской гонке (в США)", - сказал Хан, который выступал в чикагском Совете по вопросам мировой политики. Градоначальник добавил, что будет рад, если пост главы Белого дома, в конце концов, займет женщина. "Я надеюсь, что она победит", - сказал мэр.

Хан также раскритиковал республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа, утверждая, что его взгляды играют на руку запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ,). "Предполагать, что мусульманам нет места в США, что ислам не соответствует западным ценностям, значит неумышленно играть на руку ДАИШ (арабское название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал мэр.

Ранее Хан, который по итогам прошедших 5 мая выборов стал первым в истории британской столицы градоначальником-мусульманином, в интервью журналу Time раскритиковал позицию Трампа, предложившего ввести полный запрет на въезд в США в отношении приверженцев ислама. Мэр, в частности, обвинил республиканца в "невежественном взгляде на ислам". В пресс-службе Хана также выразили убеждение, что Трамп не сможет одержать победу на выборах в США из-за своих "опасных и сеющих рознь" взглядов.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США Борьба с "Исламским государством"
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