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Суд Японии признал незаконным запрет губернатора Окинавы на перенос базы США

Международная панорама
16 сентября, 8:33 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Большая часть населения префектуры настаивает на выводе базы за ее пределы
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ТОКИО, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Высший суд Фукуоки постановил в пятницу, что введенный ранее губернатором Окинавы Такэси Онагой запрет на проведение строительных работ по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма, является незаконным. Таким образом суд удовлетворил иск правительства страны

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Ранее летом 2016 Онага аннулировал разрешение на проведение строительных работ по переносу базы, выступая за безоговорочный вывод Футэммы за пределы Окинавы. Присутствие американских войск там называется "серьезным бременем" для местного населения. Правительство Японии, выступающее за сохранение базы в пределах самой южной префектуры, в ответ подало иск, который и был удовлетворен верховным судом Фукуоки.

Вопрос о передислокации американской авиабазы Футэмма, расположенной в густонаселенном городе Гинован, обсуждается с 2006 года. Местные власти при поддержке инициативных групп граждан сначала настаивали на ее полном выводе с Окинавы. Однако в 2013 году администрация префектуры согласилась ограничиться переводом военного объекта в другой район острова. Предпочтение было отдано Хэноко. Правительство премьер-министра Синдзо Абэ называет этот вариант единственно возможным.

Такой же позиции придерживаются и США. Противники этого плана, среди которых солидная часть населения префектуры, настаивают на выводе базы за ее пределы.

Само разрешение на перенос базы было выдано бывшим губернатором Окинавы Хирокадзу Накаимой. Нынешний глава префектуры Такэси Онага занимает более жесткую позицию по этому вопросу. Он неоднократно заявлял, что разрешение было ошибочным и незаконным, и пытался аннулировать его.

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