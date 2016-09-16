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Американский телеведущий взъерошил волосы Трампа

Международная панорама
16 сентября, 10:50 UTC+3
Это произошло в прямом эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC
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The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон взъерошил знаменитую прическу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Это произошло в прямом эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC. 

"Можно я сделаю глупость, пока вы не стали президентом?" - спросил Фэллон Трампа. "Хорошо. Меня через час ждут в Нью-Гэмпшире, надеюсь, избиратели поймут", — ответил политик.

После чего Фэллон потрепал прическу республиканца. 

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