Американский телеведущий взъерошил волосы Трампа

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон взъерошил знаменитую прическу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Это произошло в прямом эфире программы The Tonight Show на телеканале NBC.

"Можно я сделаю глупость, пока вы не стали президентом?" - спросил Фэллон Трампа. "Хорошо. Меня через час ждут в Нью-Гэмпшире, надеюсь, избиратели поймут", — ответил политик.

После чего Фэллон потрепал прическу республиканца.

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