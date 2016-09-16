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Лидер Сербской народной партии: втягивание Черногории в НАТО недопустимо

Международная панорама
16 сентября, 19:09 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Мария Федорова
Ненад Попович напомнил, что "Черногория на протяжении всей своей истории была союзником России"
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БЕЛГРАД, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Втягивание Черногории в Североатлантический альянс недопустимо. Об этом заявил в пятницу в интервью ТАСС лидер Сербской народной партии Ненад Попович. В апреле возглавляемая им политическая сила прошла в парламент страны в коалиции с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является премьер-министр Александар Вучич.

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"То, что черногорская власть, идя против воли черногорского народа, втягивает Черногорию в НАТО, просто недопустимо", - подчеркнул Попович. "Черногория подвергалась бомбардировкам НАТО в 1999 году. Я уверен, что более 90% граждан Черногории против вступления в НАТО, поэтому власть в Подгорице боится проводить референдум по этому вопросу", - сказал он. Попович напомнил, что "Черногория на протяжении всей своей истории была союзником России".

"А сейчас, посмотрите, черногорские власти, опять игнорируя волю народа, ввели санкции против России. Мило Джуканович, премьер-министр Черногории, хочет уничтожить коллективную память народа в этой стране. Он хочет, чтобы люди забыли о бомбардировках НАТО и о том, что Россия всегда была самым близким другом Черногории", - заявил сербский политик.

"Это давление и эти попытки изменения народного сознания зашли уже настолько далеко, что сейчас власть пытается насильственным способом сделать черногорскую церковь автокефальной. По тому же сценарию, который мы могли видеть на Украине", - отметил он.

Экспертное мнение

Автор: ЦЫГАНОВ Александр Цыганов
Александр

НАТО ли верить?

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"Я практически в ежедневном режиме указываю на нарушение элементарных прав сербского народа в Черногории. Нарушаются права считающих себя сербами граждан Черногории на свободу слова, выводится из употребления сербская кириллица, подрывается институт Сербской православной церкви", - сказал Попович.

"Правящий сейчас в Черногории режим пытается насильственно изменить идентичность сербского народа. Поэтому власти Сербии должны энергичнее защищать права и интересы граждан Черногории, которые по-прежнему не отказываются от своей сербской идентичности", - уверен он.

Сербская народная партия выступает за партнерство с Россией

Сербская народная партия (СНП) была создана 21 сентября 2014 года. Несмотря на молодость, она успела стать заметной и влиятельной силой в местном обществе. СНП определяет себя как "правоцентристскую политическую партию, деятельность которой основывается на уважении национальных и демократических принципов и принципов гражданского патриотизма".

Инфографика Расширение НАТО на Восток Расширение НАТО на Восток

Инфографика ТАСС

Отдельная статья в программе партии посвящена РФ. "СНП видит в лице России одного из самых важных политических и экономических партнеров Сербии и один из крупнейших шансов для ее развития. Мы считаем, что в ходе истории у Сербии не было друга ближе, чем Россия, и союзника, исторические связи с которым были бы долговечнее, богаче и разветвленнее, чем связи с Россией", - говорится в программе.

СНП имеет четкую и ясную позицию по взаимоотношениям с ЕС: "референдум по вопросу европейской интеграции, Европа - да, Евросоюз - нет". "Взгляд СНП на европейскую интеграцию основывается на принципах евроскептицизма", - гласит программа. "Являясь народной партией, мы будем требовать того, чтобы граждан Сербии спросили, хотят ли они продолжать идти по пути присоединения к Евросоюзу или нет. Наилучший ответ на этот вопрос может дать референдум - высшее проявление демократии и демократических процедур", - указывается в документе.

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