Олланд: Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций ЕС

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БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций Евросоюза и оборонной промышленности стран ЕС. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам неформального саммита ЕС.
"Германия и Франция предлагают улучшить финансирование военных операций ЕС и индустриальной базы оборонного комплекса Европы. Мы намерены продвигаться по этому направлению", - сказал президент Франции. Он подчеркнул, что Евросоюз после выхода Великобритании намерен уделить особое внимание укреплению своей оборонной политики и охране внешних границ.
Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малым предприятиям Эльжбета Беньковская заявила в Брюсселе в интервью агентству Reuters , что Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам ЕС выпустить еврооблигации для финансирования совместных европейских оборонных проектов. "Мы рассматриваем возможности объединения потенциалов национальных бюджетов (стран ЕС) и выпуска совместных бондов для финансирования общих оборонных проектов", - сказала она. По ее словам, решение Великобритании о выходе из ЕС лишь упростило эту задачу.
"Великобритания никогда не выражала поддержки, с ее стороны всегда было сопротивление. Теперь в условиях Brexit настроения заметно отличаются, у нас есть импульс", - отметила Беньковская.
Еврокомиссар также утверждала, что оборонные бюджеты стран ЕС продолжают падать, "снизившись на 9%, тогда как Россия увеличила свой оборонный бюджет на 97%, а Китай на 160%, что внушает страх". Она, однако, не уточнила, о каком периоде идет речь. Аналогичными показателями часто оперирует НАТО, убеждая европейские страны в необходимости наращивания своих военных расходов. Тем не менее и в ЕК, и в НАТО всегда забывают упомянуть, что несмотря на все изменения суммарный военный бюджет Североатлантического альянса в 10 раз превосходит оборонный бюджет РФ.
Укрепление общей безопасности, развитие информационных технологий, укрепление благополучия и занятости молодежи станут приоритетами ЕС после выхода Великобритании (Brexit), заявил президент Франции. По его словам, эти приоритеты лягут в основу программы реформ ЕС, дорожную карту которых согласовали сегодня лидеры ЕС, этот документ получит название Братиславская стратегия.
"Германия и Франция вместе выступили с инициативой сделать нашими приоритетами вопросы безопасности, включая охрану внешних границ и контроля за миграцией, развитие информационных технологий и обеспечение перспектив для нашей молодежи, достойного уровня занятости", - сказал он.
По словам Олланда, программа реформ ЕС будет обрастать деталями на предстоящих саммитах Евросоюза в октябре и декабре, а детальная программа должна быть подготовлена к 60-летию ЕС, которое будет отмечаться весной 2017 года на специальном саммите ЕС в Риме.