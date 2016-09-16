Олланд: Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций ЕС

БРАТИСЛАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Германия и Франция предложили улучшить финансирование военных операций Евросоюза и оборонной промышленности стран ЕС. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам неформального саммита ЕС.

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"Германия и Франция предлагают улучшить финансирование военных операций ЕС и индустриальной базы оборонного комплекса Европы. Мы намерены продвигаться по этому направлению", - сказал президент Франции. Он подчеркнул, что Евросоюз после выхода Великобритании намерен уделить особое внимание укреплению своей оборонной политики и охране внешних границ.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малым предприятиям Эльжбета Беньковская заявила в Брюсселе в интервью агентству Reuters , что Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам ЕС выпустить еврооблигации для финансирования совместных европейских оборонных проектов. "Мы рассматриваем возможности объединения потенциалов национальных бюджетов (стран ЕС) и выпуска совместных бондов для финансирования общих оборонных проектов", - сказала она. По ее словам, решение Великобритании о выходе из ЕС лишь упростило эту задачу.

"Великобритания никогда не выражала поддержки, с ее стороны всегда было сопротивление. Теперь в условиях Brexit настроения заметно отличаются, у нас есть импульс", - отметила Беньковская.

Еврокомиссар также утверждала, что оборонные бюджеты стран ЕС продолжают падать, "снизившись на 9%, тогда как Россия увеличила свой оборонный бюджет на 97%, а Китай на 160%, что внушает страх". Она, однако, не уточнила, о каком периоде идет речь. Аналогичными показателями часто оперирует НАТО, убеждая европейские страны в необходимости наращивания своих военных расходов. Тем не менее и в ЕК, и в НАТО всегда забывают упомянуть, что несмотря на все изменения суммарный военный бюджет Североатлантического альянса в 10 раз превосходит оборонный бюджет РФ.

Приоритеты ЕС

Укрепление общей безопасности, развитие информационных технологий, укрепление благополучия и занятости молодежи станут приоритетами ЕС после выхода Великобритании (Brexit), заявил президент Франции. По его словам, эти приоритеты лягут в основу программы реформ ЕС, дорожную карту которых согласовали сегодня лидеры ЕС, этот документ получит название Братиславская стратегия.

"Германия и Франция вместе выступили с инициативой сделать нашими приоритетами вопросы безопасности, включая охрану внешних границ и контроля за миграцией, развитие информационных технологий и обеспечение перспектив для нашей молодежи, достойного уровня занятости", - сказал он.

По словам Олланда, программа реформ ЕС будет обрастать деталями на предстоящих саммитах Евросоюза в октябре и декабре, а детальная программа должна быть подготовлена к 60-летию ЕС, которое будет отмечаться весной 2017 года на специальном саммите ЕС в Риме.