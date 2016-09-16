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Глава Минобороны Армении опроверг утверждения о том, что станет генсеком ОДКБ

Международная панорама
16 сентября, 21:50 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Ранее было распространено сообщение о том, что на предстоящем в середине октября саммите - сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Сейран Оганян возглавит эту организацию
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ЕРЕВАН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Глава Министерства обороны Армении Сейран Оганян опроверг утверждения о своем предстоящем утверждении генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил после репетиции военного парада, посвященного 25-летию независимости страны, который состоится 21 сентября.

"Что касается моего назначения на должность генерального секретаря ОДКБ, то таких предложений не было, сегодня я исполняю обязанности министра обороны Армении и не готовлюсь работать в какой-либо международной структуре", - сообщил глава ведомства. Если же такое предложение будет, то, по словам Оганяна, он "однозначно" его отвергнет.

На прошлой неделе со ссылкой на источники в правительстве Армении было распространено сообщение о том, что на предстоящем здесь в середине октября саммите - сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Оганян возглавит эту организацию. По словам генсека ОДКБ Николая Бордюжи, в октябре организацию по принципу ротации возглавит представитель Армении.

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