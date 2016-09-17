Трое турецких военных погибли в боях с РПК на юго-востоке страны

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АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Трое военнослужащих турецкой армии погибли, еще трое получили ранения в ходе боев с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в провинции Хаккяри. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на турецких военных.
По данным агентства, в ходе военных действий были убиты четверо боевиков РПК. Операция продолжается при поддержке боевых вертолетов.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу с властями Турции за предоставление независимости турецкому Курдистану. В 2013 году стороны заключили соглашение о перемирии и прекращении огня. Однако в июле 2015 года боевые действия в Курдистане возобновились и стали самыми масштабными.