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Самолет МЧС Белоруссии доставил 45 тонн гуманитарного груза в Сирию

Международная панорама
17 сентября, 22:25 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
В Сирию доставлены детская одежда и обувь, детское питание, а также консервы и медикаменты для клиник
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МИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Самолет МЧС Белоруссии доставил гуманитарную помощь в Сирию. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" пресс-секретарь ведомства Виталий Новицкий.

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"Для белорусского МЧС это не первая подобная операция в Сирии. В 2015 году мы также отправляли гуманитарную помощь. В этот раз впервые на обратном пути гуманитарной миссией также является доставка граждан Белоруссии и СНГ, пожелавших покинуть Сирию", - сказал он.

По словам Новицкого, общий вес гуманитарного груза - 45 тонн. Он сформирован на основании запроса сирийской стороны и включает в себя товары первой необходимости для местных жителей. Это детская одежда и обувь, детское питание, а также консервы и медикаменты для клиник.

"Еще в Белоруссии груз был специально разделен на несколько частей, чтобы по прилете в Сирию его оперативно перевезти по трем выбранным адресам", - отметил представитель МЧС.

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