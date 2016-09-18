Роберт Гейтс: Дональд Трамп непригоден для поста главнокомандующего США

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп непригоден для того, чтобы быть главнокомандующим Соединенных Штатов. Более того, его избрание главой государства может подорвать безопасность страны. Такое мнение выразил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в авторской статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.
"Такой обидчивый, неуравновешенный и неосведомленный главнокомандующий станет слишком большим риском для Америки", - убежден республиканец Гейтс, который занимал должность главы Министерства обороны США в 2006-2011 годах в администрации как Джорджа Буша-младшего, так и Барака Обамы. "Мир, в котором мы живем, слишком сложен и опасен, чтобы пост президента занял человек, который считает, что у него есть ответы на все вопросы и он может никого не слушать, действуя в одиночку", - пишет экс-глава Пентагона про Трампа в своей статье.
В ней Гейтс также назвал миллиардера "подчеркнуто невежественным" в том, что касается положения дел в других частях света. "В вопросах нацбезопасности он (Трамп) не поддается исправлению", - утверждает автор. "Он не знает, как вести за собой нашу страну, и по темпераменту не подходит для того, чтобы возглавить наших мужчин и женщин в военной форме, - добавил Гейтс. - Он непригоден для того, чтобы быть главнокомандующим".
При этом Гейтс также выступил с критикой кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря в 2009-2013 годах. Он, в частности, раскритиковал одобренную Клинтон военную интервенцию в Ливии, а также ее позицию по вопросу отправки американского наземного воинского контингента на Ближний Восток. "Клинтон полностью исключила отправку наземных войск США в Ирак и Сирию. Это политически мотивированное заявление, с которым не должен выступать ни президент, ни кандидат, - считает бывший глава военного ведомства. - Она также не поделилась ни одной новой идеей по поводу того, что делать с бурлящим котлом, каким сегодня стал Ближний Восток".
При этом Гейтс считает, что у экс-госсекретаря, в отличии от Трампа, еще есть шанс доказать избирателям, что ей можно доверять. Для этого Клинтон должна четко обозначить свою позицию по таким вопросам, как отношения с Китаем, Россией, КНДР, Ираном, а также по Ближнему Востоку и международной торговле, не отделываясь при этом лишь "общими фразами", убежден Гейтс.