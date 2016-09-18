Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Миннесоте

Международная панорама
18 сентября, 8:42 дата обновления: 18 сентября, 9:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Начальник городской полиции сообщил, что напавший выкрикивал религиозные лозунги
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мужчина с ножом, напавший в субботу вечером на посетителей торгового центра в городе Сент-Клауд (штат Миннесота), выкрикивал религиозные лозунги и спрашивал, по крайней мере, одного из восьми пострадавших, является ли тот мусульманином. Об этом сообщил в ночь с субботы на воскресенье на встрече с журналистами начальник городской полиции Блэр Андерсон.

По его словам, всего пострадали восемь человек, все они получили ножевые ранения. Состояние одного из них оценивается как серьезное. Нападавший, по словам шефа полиции, был застрелен оказавшимся в торговом центре полицейским.

По сообщению информационного агентства AP, Андерсон воздержался от того, чтобы охарактеризовать произошедшее как теракт, заявив, что мотивы нападения пока не ясны. "Мы будем действовать тщательно и докопаемся до причин", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
"Сапсан" сбил пенсионерку в Ленинградской области
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
На Манхэттене прогремел мощный взрыв
5
Чуркин и Пауэр не стали слушать выступления друг друга на встрече СБ ООН
6
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
7
СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение
Темы дня
Реклама