Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Миннесоте

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мужчина с ножом, напавший в субботу вечером на посетителей торгового центра в городе Сент-Клауд (штат Миннесота), выкрикивал религиозные лозунги и спрашивал, по крайней мере, одного из восьми пострадавших, является ли тот мусульманином. Об этом сообщил в ночь с субботы на воскресенье на встрече с журналистами начальник городской полиции Блэр Андерсон.
По его словам, всего пострадали восемь человек, все они получили ножевые ранения. Состояние одного из них оценивается как серьезное. Нападавший, по словам шефа полиции, был застрелен оказавшимся в торговом центре полицейским.
По сообщению информационного агентства AP, Андерсон воздержался от того, чтобы охарактеризовать произошедшее как теракт, заявив, что мотивы нападения пока не ясны. "Мы будем действовать тщательно и докопаемся до причин", - заявил он.