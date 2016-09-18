Пушилин назвал промежуточным обмен пленными по формуле "четыре на два"

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ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин назвал состоявшийся в субботу обмен пленными промежуточным.
"Это промежуточный обмен, он долго готовился, но, с другой стороны, чтобы совершить обмен "всех на всех", чтобы полноценно выполнить 5 и 6 пункт Комплекса мер необходим закон об амнистии. То есть недопущение преследования всех лиц, которые имели непосредственное отношение к конфликту в Донбассе", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.
Полпред ДНР добавил, что в Донецке понимают, какими методами пользуются на Украине. "Если одна инстанция отпускает (пленного), то другая инстанция сразу его задерживает, потому что уголовное дело не закрывают, дело не прекращается, судебное решение не отменяется. Только закон об амнистии позволит освободить сотни наши ребят - политзаключенных", - сообщил он.
В субботу, 17 сентября, состоялся обмен пленными между ополчением и киевскими силовиками по формуле "два на четыре". Как сообщило агентство Луганскинформцентр, Киев освободил четырех мирных жителей Донбасса, получив двух человек, подозревавшихся правоохранительными органами ЛНР и ДНР в причастности к диверсионно-террористической деятельности.