Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пушилин назвал промежуточным обмен пленными по формуле "четыре на два"

Международная панорама
18 сентября, 11:27 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, сентября. /ТАСС
Полпред ДНР в контактной группе добавил, что в Донецке понимают, какими методами пользуются на Украине
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин назвал состоявшийся в субботу обмен пленными промежуточным.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Это промежуточный обмен, он долго готовился, но, с другой стороны, чтобы совершить обмен "всех на всех", чтобы полноценно выполнить 5 и 6 пункт Комплекса мер необходим закон об амнистии. То есть недопущение преследования всех лиц, которые имели непосредственное отношение к конфликту в Донбассе", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Полпред ДНР добавил, что в Донецке понимают, какими методами пользуются на Украине. "Если одна инстанция отпускает (пленного), то другая инстанция сразу его задерживает, потому что уголовное дело не закрывают, дело не прекращается, судебное решение не отменяется. Только закон об амнистии позволит освободить сотни наши ребят - политзаключенных", - сообщил он.

В субботу, 17 сентября, состоялся обмен пленными между ополчением и киевскими силовиками по формуле "два на четыре". Как сообщило агентство Луганскинформцентр, Киев освободил четырех мирных жителей Донбасса, получив двух человек, подозревавшихся правоохранительными органами ЛНР и ДНР в причастности к диверсионно-террористической деятельности.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
2
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
3
СМИ: у посольства РФ в Киеве начались беспорядки
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
6
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама