Опрос: Клинтон лишь на 2% опережает Трампа

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон лишь на 2% опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного компанией Morning Consult.
Если бы выборы проходили сегодня, то Клинтон могла бы набрать 42% голосов, а Трамп - 40%. Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон получает пока 8%, еще 3% респондентов отдали свое предпочтение Джилл Стейн, которая представляет партию "зеленых". Исследование проводилось с 15 по 16 сентября.
Эти данные фактические ничем не отличаются от тех, что были получены во время опроса, который состоялся 6-8 сентября. Клинтон тогда поддержал 41% избирателей, а Трампа - 39%. Всего специалисты опросили 3500 человек, погрешность составляет 2%.
При этом, как сообщил телеканал CBS, основные участники президентской гонки практически сравнялись в борьбе за голоса в 13 штатах, где ни у одного из кандидатов заведомо нет большинства сторонников. Они оба набирают там по 42%.
Выборы президента США пройдут 8 ноября.