Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник Асада: США могли планировать удар по сирийским войскам совместно с ИГ

Международная панорама
18 сентября, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Самолеты американской коалиции 17 сентября нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате погибли более 60 человек
Материал из 1 страницы
Советник президента Сирии Бусейна Шаабан

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан

© EPA/MARTIAL TREZZINI

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВВС США могли нанести удар по силам правительственных войск в районе Дейр-эз-Зора, спланировав свои действия совместно с ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

Смотрите также
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам

Такое мнение высказала советник президента Сирийской арабской республики Бусейна Шаабан в интервью телеканалу RT.

"Вы должны понимать, сирийская армия располагалась на холмах, США ударили по ним с нескольких самолетов. И как только Вашингтон нанес удар, террористы начали наступление с той же самой стороны. Для любого, кто находился на поле боя, очевидно, что все это было хорошо скоординировано между авиацией и террористами", - пояснила она.

По словам Шаабан, подобная воздушная операция не могла быть ошибкой военного планирования ВВС США, так как "было бы очень странно, если бы такая страна, как США, которая, предположительно, является самой мощной военной державой в мире, совершала такие "ошибки", случайно убивая десятки людей".

17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате погибли более 60 человек.

Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу экстренную встречу в связи с ударом по сирийским войскам, нанесенным коалицией во главе США. Как заявил постпред РФ, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция опровергла сообщения о драке и повреждении машин на западе Москвы
2
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека
4
Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
7
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
Темы дня
Реклама