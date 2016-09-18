Советник Асада: США могли планировать удар по сирийским войскам совместно с ИГ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВВС США могли нанести удар по силам правительственных войск в районе Дейр-эз-Зора, спланировав свои действия совместно с ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

Такое мнение высказала советник президента Сирийской арабской республики Бусейна Шаабан в интервью телеканалу RT.

"Вы должны понимать, сирийская армия располагалась на холмах, США ударили по ним с нескольких самолетов. И как только Вашингтон нанес удар, террористы начали наступление с той же самой стороны. Для любого, кто находился на поле боя, очевидно, что все это было хорошо скоординировано между авиацией и террористами", - пояснила она.

По словам Шаабан, подобная воздушная операция не могла быть ошибкой военного планирования ВВС США, так как "было бы очень странно, если бы такая страна, как США, которая, предположительно, является самой мощной военной державой в мире, совершала такие "ошибки", случайно убивая десятки людей".

17 сентября самолеты американской коалиции нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр-эз-Зор, в результате погибли более 60 человек.

Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу экстренную встречу в связи с ударом по сирийским войскам, нанесенным коалицией во главе США. Как заявил постпред РФ, своими действиями Вашингтон нарушил режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также обязательства, данные Дамаску, когда американцы начали военную кампанию в арабской стране.