СМИ: полиция Стамбула задержала 40 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ

АНКАРА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Стамбульская полиция в воскресенье провела одновременные рейды по 23 адресам проживания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщил телеканал NTV, в ходе операции задержано 40 иностранцев.

По данным телеканала, среди них граждане Афганистана, Ирана, Ирака и Азербайджана. Рейды прошли в районе Фатих. В квартирах задержанных обнаружена и изъята документация ИГ, а также данные на электронных носителях.

Все подозреваемые доставлены на допрос в Управление безопасности. Сообщается, что некоторые из них многократно въезжали в Сирию в регионы боестолкновений.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье