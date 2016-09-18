СМИ: полиция Стамбула задержала 40 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ

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АНКАРА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Стамбульская полиция в воскресенье провела одновременные рейды по 23 адресам проживания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщил телеканал NTV, в ходе операции задержано 40 иностранцев.
По данным телеканала, среди них граждане Афганистана, Ирана, Ирака и Азербайджана. Рейды прошли в районе Фатих. В квартирах задержанных обнаружена и изъята документация ИГ, а также данные на электронных носителях.
Все подозреваемые доставлены на допрос в Управление безопасности. Сообщается, что некоторые из них многократно въезжали в Сирию в регионы боестолкновений.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.