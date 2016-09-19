Участники саммита Движения неприсоединения отметили важность сотрудничества с БРИКС

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МЕХИКО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Важность развития отношений со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) отметили участники завершившегося в воскресенье вечером (утро понедельника мск) саммита Движения неприсоединения (ДН) в Венесуэле. Они одобрили итоговую декларацию, которая получила название в честь острова Маргарита, ставшего местом проведения форума.
"(Необходимо) поднять флаги нового международного экономического порядка, исходя из мощного альянса с БРИКС как развивающейся экономической силы", - говорится в тексте документа, выдержки из которого приводит Венесуэльское агентство новостей. Участники саммита ДН также указали на необходимость преобразования существующей системы ООН, чтобы добиться ее "настоящей демократизации", в частности, путем расширения состава участников Совета Безопасности. Кроме того, они подчеркнули важность борьбы с терроризмом и продвижения "мирной повестки дня" в мировом масштабе.
В минувшую субботу председательство в ДН до 2019 года перешло к Венесуэле. Боливарианская Республика впервые возглавила организацию, в состав которой входят 120 государств Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. До нее из стран региона в разные годы в ДН председательствовали Куба и Колумбия.
На саммит в Венесуэлу прибыли более 10 тысяч участников из разных стран. Тем не менее делегаций высокого уровня было немногим более 10, что, по мнению ряда наблюдателей, может свидетельствовать о растущей изоляции южноамериканского государства, которая столкнулось с мощным социально-экономическим и политическим кризисом.