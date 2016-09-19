Власти Нью-Йорка изучают записи камер, которые могли зафиксировать организатора взрыва

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать предполагаемого организатора взрыва в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным его источников, знакомых с ходом расследования, в распоряжение властей попали записи камер наружного видеонаблюдения, зафиксировавшие одного и того же человека в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено предположительно второе взрывное устройство.

По данным источников CNN, судя по записи, у мужчины в руках была сумка, которую он оставил на углу 27-й улицы. Спустя некоторое время к сумке подошли двое мужчин, которые достали из нее и положили на асфальт предмет, похожий на устройство, обнаруженное впоследствии полицией. Речь идет о кастрюле-скороварке, из которой торчали провода.

При этом, как отмечает телеканал, власти не могут наверняка утверждать, что эти двое имеют какое-то отношение к взрыву, а не являются, к примеру, бездомными, обыскавшими сумку в поисках денег. Личность первого мужчины также пока не установлена, в связи с чем источники канала призывают не делать поспешных выводов о его причастности к инциденту.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

За несколько часов до взрыва в Нью-Йорке утром в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали. Пострадавших в результате инцидента не было.