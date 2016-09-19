Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Нью-Йорка изучают записи камер, которые могли зафиксировать организатора взрыва

Международная панорама
19 сентября, 4:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Как сообщает CNN, камеры зафиксировали одного и того же человека в районе, где произошел взрыв, а также рядом с местом, где было обнаружено предположительно второе взрывное устройство
Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать предполагаемого организатора взрыва в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.

Галерея
13 фото
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка

По данным его источников, знакомых с ходом расследования, в распоряжение властей попали записи камер наружного видеонаблюдения, зафиксировавшие одного и того же человека в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено предположительно второе взрывное устройство.

По данным источников CNN, судя по записи, у мужчины в руках была сумка, которую он оставил на углу 27-й улицы. Спустя некоторое время к сумке подошли двое мужчин, которые достали из нее и положили на асфальт предмет, похожий на устройство, обнаруженное впоследствии полицией. Речь идет о кастрюле-скороварке, из которой торчали провода.

При этом, как отмечает телеканал, власти не могут наверняка утверждать, что эти двое имеют какое-то отношение к взрыву, а не являются, к примеру, бездомными, обыскавшими сумку в поисках денег. Личность первого мужчины также пока не установлена, в связи с чем источники канала призывают не делать поспешных выводов о его причастности к инциденту.

Смотрите также
Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человек

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

За несколько часов до взрыва в Нью-Йорке утром в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали. Пострадавших в результате инцидента не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Партия Меркель показала на земельных выборах в Берлине худший результат за свою историю
5
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено
Темы дня
Реклама