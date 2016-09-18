Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человек

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Правоохранительные органы США считают, что взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси могли быть изготовлены одним человеком. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. При этом он не привел подробностей.

В то же время, как сообщает CNN, власти обнаружили сходство отдельных частей устройства, найденного на 27-й улице в центре Манхэттена, с деталями самодельных взрывных устройств (СВУ), обнаруженных в соседнем штате Нью-Джерси.

По сведениям телеканала, речь идет, в частности, о мобильных телефонах, которые были присоединены к устройствам и использовались в качестве таймера. Как сообщил CNN источник в правоохранительных органах, телефон, который был соединен с обнаруженным в Нью-Йорке устройством, схож с аппаратом, прикрепленным к нескольким СВУ, заложенным в Нью-Джерси.

Власти пока не подтвердили эту информацию. Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отметил, что у правоохранительных органов нет доказательств связи между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Взрыв в центре Манхэттена, в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов, произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья). В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.

Утром в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало СВУ в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали. Пострадавших в результате инцидента не было.