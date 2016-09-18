В интернете появился "манифест" якобы устроившего взрыв в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит проверку подлинности послания, опубликованного сегодня в интернете, в котором неизвестный взял на себя ответственность за взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, ФБР "находится в курсе" сообщения, опубликованного в блог-сервисе Tumblr, и проверяет его подлинность.
Анонимное послание, о котором идет речь, озаглавлено как "манифест". В нем неизвестный утверждает, что именно он устроил взрыв в мегаполисе.
"Вы, вероятно, все уже видели новости о взрывах в Нью-Йорке. Это был я", - говорится в письме. "Это были лишь несколько тестов, - добавляет неизвестный. - Я знаю, где я совершил ошибки, и в следующий раз их не совершу".
Автор послания также заявляет, что он устроил взрыв, так как "не выносит" людей и то, как общественность относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, одним из которых он, по его словам, является.
Взрыв в центре Манхэттена, в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов, произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья). В результате пострадали 29 человек, все они выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.