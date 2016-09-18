Место взрыва в Нью-Йорке оцеплено, близлежащие улицы закрыты для проезда

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. В районе взрыва на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню нью-йоркского Манхэттена остаются десятки полицейских машин. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, порядка десяти близлежащих улиц закрыты для транспорта.
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Журналистов непосредственно к месту взрыва не пускают. Для прессы выделена площадка за металлическими оградами на 7-й авеню.
За ограждениями просматриваются машины с выбитыми стеклами и пробоинами, причем некоторые из них - на расстоянии 400-500 метров от обозначенного специальными метками места. Их осматривают представители специальных служб.
Стекла зданий при этом повреждены несильно. Жители домов оцепленной улицы выходят и заходят в сопровождении полицейских. Многие прилегающие магазины и лавки закрыты.
Район, по словам полицейских, будет перекрыт, пока не закончатся все работы на месте взрыва.
Взрыв в центре Манхэттена произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в районе Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. На данный момент подтверждено ранение 29 человек.