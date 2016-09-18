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Место взрыва в Нью-Йорке оцеплено, близлежащие улицы закрыты для проезда

Международная панорама
18 сентября, 17:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС
За ограждениями полицейские проводят работы, связанные с расследованием обстоятельств взрыва
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. В районе взрыва на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню нью-йоркского Манхэттена остаются десятки полицейских машин. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, порядка десяти близлежащих улиц закрыты для транспорта.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка

Журналистов непосредственно к месту взрыва не пускают. Для прессы выделена площадка за металлическими оградами на 7-й авеню.

За ограждениями просматриваются машины с выбитыми стеклами и пробоинами, причем некоторые из них - на расстоянии 400-500 метров от обозначенного специальными метками места. Их осматривают представители специальных служб.

Стекла зданий при этом повреждены несильно. Жители домов оцепленной улицы выходят и заходят в сопровождении полицейских. Многие прилегающие магазины и лавки закрыты.

Район, по словам полицейских, будет перекрыт, пока не закончатся все работы на месте взрыва.

Что произошло

Взрыв в центре Манхэттена произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в районе Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. На данный момент подтверждено ранение 29 человек.

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