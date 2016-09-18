СМИ: ранения пострадавших при взрыве в Нью-Йорке схожи со шрапнельными

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ранения, причиненные в результате взрыва в субботу в Нью-Йорке, схожи со шрапнельными. Об этом сообщил первый телеканал нью-йоркского телевидения NY1.

Он показал видеозапись двух женщин, пострадавших в результате взрыва. У первой глубокие порезы на лице, у второй - острый металлический объект, глубоко застрявший в левом плече. Эти ранения схожи с последствиями детонации взрывного устройства кустарного изготовления, обнаруженного на 27-й улице в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места, где в субботу вечером прогремел взрыв.

Как сообщила телекомпании CNN, это скороварка в пластиковом пакете с торчащими проводами и соединением с сотовым телефоном. Факт обнаружения этого устройства подтвердил начальник полиции мегаполиса Джеймс О'Нил. "Да, такое устройство обнаружено на 27-й улице. Мы выясняем, каким образом оно изготовлено", - сказал он.

При взрыве пострадали 29 человек, один из них получил серьезные ранения, информировал он. О'Нил также заявил, что на данный момент "точная причина взрыва не установлена". По словам комиссара пожарного управления Нью-Йорка Дэниела Нигро, у властей нет доказательств, что причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. СМИ также распространили фотографию мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв.

В субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега. Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не было нанесено.